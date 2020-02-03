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Nijerya'nın Lagos kentindeki motosiklet yasağı kapsamında 40 kişi gözaltına alındı

Nijerya'nın ticaret merkezi ve eski başkenti Lagos'ta artan kazalar ve suç olayları nedeniyle getirilen motosiklet yasağı kapsamında 40 kişi gözaltına alındı, 266 motosiklete el konuldu.

03.02.2020 14:46 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:46Nijerya'nın Lagos kentindeki motosiklet yasağı kapsamında 40 kişi gözaltına alındı
'nın ticaret merkezi ve eski başkenti Lagos'ta artan kazalar ve suç olayları nedeniyle getirilen motosiklet yasağı kapsamında 40 kişi gözaltına alındı, 266 motosiklete el konuldu.
Lagos Sözcüsü Bala Elkana, basına yaptığı açıklamada, bölgede uygulanan yasağın ardından yapılan operasyonlarda 266 motosiklet ve üç tekerlekli araca el konulduğunu, 40 kişinin de yasağa uymadıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtti.
Elkana, bölge halkının can ve mal güvenliğini sağlamak için böyle bir kararı aldıklarını kaydetti.
Lagos hükümeti, kentte artan kazalar ve suç olayları nedeniyle motosiklet kullanımına yasak getirmişti.
Silahlı çetelerin motosiklet kullandığı ülkenin farklı bölgelerinde de can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Nijerya, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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