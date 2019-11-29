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Nijerya'nın Ogun eyaletinde kolera alarmı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneybatısında kolera nedeniyle en az 5 kişi yaşamını yitirdi.

29.11.2019 19:36 | Son Güncelleme: 29.11.2019 19:36Nijerya'nın Ogun eyaletinde kolera alarmı
Batı ülkesi 'nın güneybatısında kolera nedeniyle en az 5 kişi yaşamını yitirdi.
Ogun Eyaleti Sağlık Bakanlığı Sekreteri Dr. Ayinde Akinsanya, basına yaptığı açıklamada, eyalette 19 Kasım'da ilk kez tespit edilen kolera vakasının ardından 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 12 kişinin kolera teşhisiyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Halkın hastalık nedeniyle panik yaşadığını ifade eden Akinsanya, belirtilere rastlayanların hastanelere başvurması gerektiğini söyledi.
Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili biçimde yapılamaması salgın hastalık ve ölüm riskini artırıyor.
Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo, ishal ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

Sağlık Bakanlığı, Nijerya, Afrika, Sağlık

Kaynak: AA

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