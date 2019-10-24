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Nijerya, Rusya'dan savaş helikopteri satın alacak

Nijerya'nın Rusya'dan 12 savaş helikopteri satın almak için anlaşma imzaladığı bildirildi.

24.10.2019 19:00Nijerya, Rusya'dan savaş helikopteri satın alacak
Nijerya'nın Rusya'dan 12 savaş helikopteri satın almak için anlaşma imzaladığı bildirildi.
Nijerya, Soçi'de düzenlenen Rusya- Afrika Ekonomi Forumu'nda, Mi-35 helikopteri alımı için Rusya ile anlaşmaya vardı.
Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari'nin sözcüsü Garba Shehu, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, 12 savaş helikopteri alımının, Buhari ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünkü görüşmesinin bir parçası olduğunu belirtti.
Shehu, alınacak uçakların Boko Haram ile mücadelede kullanılacağını kaydetti.
Nijerya'nın yanı sıra Kamerun, Eritre, ve Güney Afrika da Rusya'dan uçak, tank ve ağır silahlar satın almak isteyen ülkeler arasında yer alıyor.
Moskova yönetimi, bu yıl içinde Afrika'ya 4 milyar dolar değerinde silah satışı yapmayı planlıyor.
Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Rusya-Afrika Ekonomi Forumu'na, Afrika ülkelerinden liderler, diplomatlar ve iş insanları katılıyor.

Nijerya, Afrika, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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