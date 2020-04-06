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Nijerya Tabipler Birliğinden ülkeye Çin'den doktor getirilmesine tepki

Nijerya'da doktorlar, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede Çin'den sağlık ekibi getirilmesi kararına tepki gösterdi.

06.04.2020 13:52 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:52
Nijerya Tabipler Birliğinden ülkeye Çin'den doktor getirilmesine tepki
Nijerya 'da doktorlar, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede Çin'den sağlık ekibi getirilmesi kararına tepki gösterdi.
Nijerya Tabipler Birliği (NMA) Başkanı Francis Faduyile, yaptığı açıklamada, hükümetin Kovid-19 ile mücadele kapsamında Çin'den 18 kişilik sağlık ekibi getirme kararının yanlış olduğunu belirtti.
Hükümete bu adımından vazgeçmesi çağrısında bulunan Faduyile, "Bu karar, Kovid-19 salgınına karşı zorlu çalışma koşulları altında ellerinden gelen en iyisini yapmaya çalışan tüm sağlık çalışanları için utanç vericidir." ifadelerini kullandı.
Faduyile, hükümetin sağlık sektöründe olağanüstü hal ilan etmesi ve sağlık kurumlarını da acilen güçlendirmesi gerektiğini kaydetti.
Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, cuma günü, ülkede Kovid-19 ile mücadele kapsamında Çin'den 18 kişilik sağlık ekibi getireceklerini açıklamıştı.
Ülkede şimdiye kadar 232 Kovid-19 vakası görülürken, 5 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Nijerya, Güncel
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