Nijerya'ya meteor mu düştü? Meteor nedir? Nijerya hakkına bilgi

Nijerya son dakika meteor haberi ile sosyal medyada en çık konuşulanlar arasına girdi. Göktaşı olarak biinen meteorlar, genellikle yeryüzüne ulaşamadan atmosfer içinde yok olurlar. Fakat atmosfer içerisinde yok olmadan yeryüzüne ulaşan az da olsa meteor vardır. Nijerya'ya da düştüğü söylenen meteor değil, aslında maden kazasından kaynaklanan dev bir çukur olduğu belirtildi.

NİJERYA'DA METEOR MÜ DÜŞTÜ?

Sosyal medyada hızla yayılan Nijerya'ya meteor düştü içerikleri sonrası olayın çok farklı olduğu ortaya çıktı. Nijerya'ya meteor düşmedi, bölgede bulunan bir maden ocağında meydana gelen patlama sebebiyle açılan büyük çukur, sosyal medyadaki videoların kaynağı oldu. Nijerya'nın Ondo eyaletinde bulunan Akure şehrinde maden ocağında kaza yaşandığı ve patlama sonucunda dev çukur oluştuğu bildirildi.

METEOR NEDİR?

Gök taşı ya da meteorit olarak bilinen uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Meteorit düşen nesnenin katı bir kalıntısıdır. Bu nesne kuyruklu yıldız, asteroit veya meteordur. Bütün bunlar dış uzaydan herhangi bir gezegene veya Dünya'nın atmosferine girer ve genellikle de yeryüzüne ulaşamadan eriyerek atmosfere karışırlar. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin gök taşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere gök taşı olarak düşer.

NİJERYA HAKKINDA BİLGİ

Ülkenin ismi Nijer Nehri'nden gelir, Nijer nehri ifadesinin Tuareg dilinde karşılığı olan ghir n-igheren kelimesi nehirlerin nehri anlamını taşır ve bu kelime Arapça'da Nahr al-anhur olarak Latince'de ise Niger olarak kullanılmıştır.

Nijerya 923.768 km²'lik bir yüz ölçümüne sahip olup, kuzey-güney yönündeki genişliği 1.100 km, batı-güney yönündeki genişliği ise 1.200 km'dir. Ülkenin toplamda sahip olduğu 4.477 km'lik kara sınırından 809 km'si Benin, 1.975 km'si Kamerun, 1.608 km'si Nijer ve 85 km'si Çad ile oluşurken, ülkenin ayrıca Benin Körfezi'ne 853 km'lik sahil şeridi bulunuyor. Ülkenin en yüksek noktasını Chappal Waddi oluşturuyor, dağın zirvesi 2.419 m yüksekliktedir. Ülkenin deniz seviyesinden yüksekliği ortalama 380 m düzeyindedir.

Yaklaşık 100 km kadar iç bölgeye giren kıyı bölgesi, hemen hemen 36.000 km² lik geniş bir deltaya ve mangrov ağaçlarıyla dolu bataklıklara sahiptir. Bölgede yüzlerce nehir ve kolları mevcuttur. Nijerya toprakları, kıyılardan itibaren tedricen kesilmiş ve dağlık arazilerle kırılmış, hafif ondüleli bir yayla görünümündedir. Lagos'tan Kamerun sınırına kadar olan şerit, ekvatoral ormanlık araziyle örtülüdür.

Nijerya'nın ikinci ormanlık bölgesi, Savana bölgesidir. Ülkeyi baştan başa (yaklaşık 320 kilometreyi aşkın bir mesafede) kateden Nijer Nehrinin batı bölgesi, dağlık bir arazidir. Bu yüksek dağlar arasında Adamawa Dağları yaklaşık 80 km uzunluğundadır. Ülkenin güneydoğusunu ise Kamerun Dağlarının batı yamaçları örter ve bütün güneydoğu sınırı boyunca uzanırlar. Bu dağlar, ortalama 1500 m yüksekliğinde olup, bazı yerleri 2000 metreye ulaşır. Kuzey Nijerya ise nispeten yarıçöl olup Büyük Sahra Çölünün güneye doğru bir devamı şeklindedir.