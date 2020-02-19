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Nijeryalı dj cinayetini şüphelileri kamerada

ŞİŞLİ'de evinde elleri ve ayakları bağlanmış halde öldürülmüş olarak bulunan Nijerya uyruklu DJ. Emmanuel İfeanyi Orwunnah (32) cinayetinde Brezilya uyruklu iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

19.02.2020 13:33 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:36
ŞİŞLİ'de evinde elleri ve ayakları bağlanmış halde öldürülmüş olarak bulunan uyruklu DJ. Emmanuel İfeanyi Orwunnah (32) cinayetinde uyruklu iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin cinayet sonrası ellerinde televizyonla çıktıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
, Mecidiyeköy Mahallesi, Şehit Er Cihan Namlı caddesi, Emek 1 Sokak'ta 8 Şubat'ta meydana gelen olayda bir süredir alamadığı kiracısının evine giden ev sahibi içeri girdiğinde Emmanuel İfeanyi Orwunnah'un cesedi ile karşılaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri Emmanuel İfeanyi Orwunnah'un elleri ve ayakları bağlandıktan sonra bıçakla öldürülmüş olduğunu tespit etti. Yapılan incelemede gece kulüplerinde DJ'lik yaptığı öğrenilen Emmanuel İfeanyi Orwunnah'un evinden 2 adet altın kolye, cep telefonu, bilgisayar, televizyon ve oyun konsolunun çalındığı belirlendi. Detaylı incelemelerde cinayetin iki gün önce işlendiği ortaya çıktı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler olayla ilgili yaptığı çalışmada Jonathan C.(28) Esenyurt'ta bir rezidansta gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takibin devamında dün gerçekleştirilen operasyonla Sandro M.(32) yakalandı.
Şüphelilerin poliste verdiği ifadelerinde Sandro M.'nin cinayeti işlediklerini itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelilerin, Emmanuel İfeanyi Orwunnah ile uyuşturucu ticareti yaptıkları söyledikleri öğrenildi.
Şüpheli Sandro M.'nin olay günü arkadaşı Jonathan C. ile birlikte Orwunnah'nın evine gittiklerini kendisine "Eşim hamile bana olan 1200 dolar borcunu öde" dediği DJ'in bunu reddetmesi üzerine kendisiyle boğuştuklarını ardından Nijeryalı Dj Emmanuel İfeanyi Orwunnah ellerini ve ayaklarını domuz bağıyla bağlayarak işkence ettikleri ardından öldürdüklerini söyledikleri öğrenildi. Şüpheli Sandro M.'nin uyuşturucu ticareti suçlamasıyla aranmasının olduğu ayrıca cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Şubede işlemleri tamamlanan Brezilya uyruklu iki şüpheli adliyeye sevk edildi.
Nijeryalı dj cinayetini şüphelileri kamerada

Brezilya, Nijerya, Şişli, Güncel

Kaynak: DHA


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