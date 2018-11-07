Nijeryalı forvet Denizli'de toprağa verildi

Nijeryalı forvet Denizli
'de toprağa verildiEkundayo'nin babasından yürek yakan sözler: "O benim oğlumdu, o benim herşeyimdi" Genç
oyuncunun cenazesi gayrimüslimler mezarlığında toprağa verildi
DENİZLİ - Denizli'de maç sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Nijeryalı oyuncu Ekundayo'nın cenazesi, ailesinin isteği üzerine Denizli'de toprağa verildi. İrlanda'dan Denizli'ye gelen Ekundayo'nun babası Olatunde'nin, oğlunun tabutunun başındaki, "O benim oğlumdu, o benim herşeyimdi" sözleri yürek dağladı. Denizli Süper Amatör Lig'de mücadele eden Yeşilköyspor ile Sarayköyspor arasında oynanan müsabakada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 23 yaşındaki Nijeryalı forvet oyuncusu Ekundayo Ebenezer Mawoyeka'nın cenazesi ailesinin isteği üzerine Denizli'de toprağa verildi. Oğlunun acı haberini İrlanda'da alan baba Olatunde, oğlunun cenazesinin Denizli'de toprağa verilmesini istemesi üzereni PamukkaleÜniversitesi Tıp Fakültesi morgundan alınan cenaze, aile bireyleri ve futbolcu arkadaşları eşliğinde Gümüşler
Mezarlığına götürüldü. Hıristiyan olan Ekundayo'nın cenaze işlemleri kendi dini usullerine göre gerçekleştirilerek, mezarlıkta bulunan gayrimüslimler kısmında toprağa verildi. Cenaze töreni sırasında Nijerya Büyükelçili'nin görevlendirdiği Papaz Samuel Opasho, törende dualar okudu."Baba Olatunde şikayetçi oldu"Cenazeye, baba Olatunde'nin yanı sıra, Ekundayo'nın sporcu arkadaşları, Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş
, Sarayköyspor Kulübü Başkanı İsmail Tekgül ve kulüp yöneticileri katıldı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan baba Olatunde, maç sırasında sahada ambulansın bulunmamasını eleştirdi. Sahada ambulans olması durumunda oğlunun kurtulma ihtimali olduğunu belirten Olatunde, yetkililerden şikayetçi olduğunu kaydetti. Cenaze işlemleri sırasında oğlunun başından ayrılmayan Olatunde, gözyaşlarına hakim olamadı. Olatunde'nin, "O benim oğlumdu, o benim her şeyimdi" sözleri yürek dağladı.Öte yandan Olatunde'nin adliyede verdiği ifadesinde de şikayetçi olduğu öğrenildi.
Genç,Denizli
07 Kasım 2018 Çarşamba 20:48