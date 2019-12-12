Nijeryalı futbolcu ile kulüp başkanının kızının ilişkisi ortaya çıktı

Slovenya 2. Ligi'nde forma giyen Nijeryalı bir futbolcu ile kulüp başkanının kızı arasındaki yasak ilişki, ülke futbolunda deprem etkisi yarattı.

Ülke basınında yer alan habere göre; 6 ay önce Slovenya'ya transfer olan Nijeryalı bir futbolcu, kulüp başkanının kızıyla yasak bir aşk yaşamaya başladı. Futbolcunun ve kulübün isminin belirtilmediği haberde kulüp, ilişkinin ortaya çıkmasından 1 hafta sonra futbolcunun sözleşmesini feshetti. Gerekçe olarak da disiplinsiz davranışlarını gösterdi.

FIFA'YA ŞİKAYET EDECEK

Fesih sonrası başına gelebileceklerden korkup ülkesine giden Nijeryalı futbolcu, yerel basına yaptığı açıklamada kulübün tutumundan dolayı FIFA'ya şikayette bulunacağını söyledi.

"Kulüp beni bir toplantı için çağırdı" diyen futbolcu, "Bu toplantıda kulüp başkanının kızıyla olan ilişkimi ve onun hamile olduğunu itiraf ettim. Bana evden çıkmamamı ve kulüpten haber gelene kadar etrafta görünmemem gerektiğini söylediler. Bir hafta sonra ise menajerim, sözleşmemin disiplinsizlik gerekçesiyle feshedildiğini söyledi ancak ben fesih nedeninin yaşadığımız ilişki olduğunu anladım. Biz birbirimizi seviyoruz ve çocuk sahibi olmak istedik. Konuyu FIFA'ya taşıyıp hakkımı arayacağım" ifadelerini kullandı.

"HABER ALAMIYORUM"

Sevgilisinin kendisini sosyal mecralardan silmek zorunda bırakıldığını ve iletişim kurmakta zorlandıklarını söyleyen Nijeryalı futbolcu, "Nijerya'ya döndüğümden beri sevgilim ve çocuğumla alakalı haber alamıyorum. Kulüpteki birkaç arkadaşım da korktukları için benimle konuşmuyorlar" şeklinde konuştu.

Slovenya 2. Ligi'nde 4 tane Nijeryalı futbolcu bulunduğu ve isimleri Bede Osuji, Temitope Nelson, Gerald Chiyoke ve Sulaiman Adedoja olan futbolculardan hangisinin olaya karıştığının henüz bilinmediği, haberde yer alan diğer bilgi oldu.