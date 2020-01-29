Haberler » Güncel » Nijeryalı öğrenciler Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için dua etti - Haber

Nijeryalı öğrenciler Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için dua etti

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da yaklaşık 500 lise öğrencisi Elazığ depreminde yaralanan ve hayatını kaybedenler için dua etti.

29.01.2020 18:54 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:56
Batı ülkelerinden 'da yaklaşık 500 lise öğrencisi depreminde yaralanan ve hayatını kaybedenler için dua etti.
Nijerya Müslüman Öğrenciler topluluğu (MSSN) ve Darul Erkam Vakfı tarafından başkent Abuja'da organize edilen "2020 Gençlik Konferansı"na katılan eğitimci Nasırudden Ghanaian, AA muhabirine açıklama yaptı.
Vakıf çalışmalarıyla tanınan Ghanaian, "500'den fazla öğrenci ile buradayız. Türkiye'nin Afrika'ya yaptığı yardımları anlattık ve sonrasında hep beraber Elazığ depreminde yaralanan ve hayatını kaybedenler için dua ettik." dedi.
Nijerya'da bir devlet lisesinde olduklarını ifade eden Ghanaian, "Buradan Türkiye'ye selam gönderiyoruz. Türkiye'de olan depremi duyduk ve üzüldük. Lise öğrencileriyle ölenlere rahmet, kalanlar için ve özellikle hastanede kalan hastalar için acil şifalar diliyoruz." diye konuştu.
Nijeryalı öğrenciler Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için dua etti

Nijerya, Afrika, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:08  Ahbap nasıl yazılır? Ahbab mı, ahbap mı, ahpap mı? Ahbap ne demek?
15:38  Ahbap Derneği nedir? Ahbap Platformu nedir? Ahbap Derneği kimin? Ahbap Derneği amacı nedir? Ahbap Yönetim Kurulu'nda kimler var?
15:25  Venom filmi konusu nedir? Venom oyuncuları ve Venom (Zehirli Öfke) özeti!
15:01  Kadirli posta kodu kaç?
14:52  Kahverengi kokarca nedir? Kahverengi kokarca zararları! Kahverengi kokarca hangi bitkilere zarar veriyor? Kahverengi kokarca ile mücadele yöntemleri
29.01.2020 22:04:02