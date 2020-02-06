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Nijeryalı Türkiye Mezunları Abuja'da buluştu

Nijerya Türkiye Mezunları Derneğince (TUALNİ) başkent Abuja'da, Türkiye Mezunları Buluşması düzenlendi.

06.02.2020 21:57 | Son Güncelleme: 06.02.2020 21:59
Mezunları Derneğince (TUALNİ) başkent 'da, Türkiye Mezunları Buluşması düzenlendi.
Türkiye Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen ilk Türkiye Mezunları Buluşması'na Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren'in yanı sıra Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Nijerya Direktörü Hüseyin Şanlı, Büyükelçilik yetkilileri ile eğitimini Türkiye'nin farklı şehirlerindeki üniversitelerde tamamlayan mezunlar katıldı.
Büyükelçi Ulueren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye üniversitelerinden mezun Nijeryalı gençlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.
Türkiye'de mezun olan Nijeryalıların iki ülke arasında çok önemli bir köprü oluşturmaya başladığına işaret eden Ulueren, "Bu köprü, daha güçlenen bir köprü olacak. Hepsinin Türkiye ile ilgili güzel anılarının olduğunu görmek bizim için de hoş oldu." ifadesini kullandı.
Ulueren, bu buluşmasının ilk olduğunun altını çizerek, bundan sonra bir araya gelmeyi ve faaliyetleri artırmayı öngördüklerini kaydetti.
Nijeryalı Türkiye Mezunları Abuja'da buluştu

Türkiye, Nijerya, Abuja, Güncel

Kaynak: AA


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