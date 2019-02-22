Nijeryalılar Yarın Sandık Başına Gidecek

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Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da halk, ertelenen devlet başkanlığı seçimleri için yarın sandık başına gidecek.Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (INEC) verilerine göre, ülkedeki 84 milyon seçmenden yaklaşık 73 milyonu oy kullanabilecekleri kartlarını aldı. Seçmen kartını alanlar yeni devlet başkanını belirlemek için yarın oy kullanabilecek.200 milyona yaklaşan nüfusuyla Nijerya'da seçmenlerin yüzde 51'ini 18-35 yaş grubu oluşturuyor.Devlet başkanlığı yarışında, Tüm İlericiler Kongresinden (APC) mevcut Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile ana muhalefet Halkın Demokratik Partisi (PDP) adayı Atiku Abubakar'ın ismi öne çıkıyor.INEC, 16 Şubat'ta düzenlenmesi planlanan devlet başkanlığı seçimini, oy kullanma işlemine saatler kala güvenlik gerekçesiyle 23 Şubat'a ertelemişti.