Nijeryalılar Yurt Dışında Eğitim İçin 3 Milyar Dolar Harcıyor

Nijeryalılar yurt dışında üniversite eğitimi için yıllık yaklaşık 3 milyar dolar harcıyor.
Yerel basında çıkan habere göre, ülkenin ticaret başkenti Lagos'ta faaliyet gösteren Crawfard Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Oye Ibidapo-Obe, Nijeryalıların yurt dışında üniversite eğitimi için yıllık yaklaşık 3 milyar dolar harcadığını söyledi.
Nijerya Üniversiteler Akademisyen Birliğinin elverişsiz çalışma koşulları ve düşük maaşlar nedeniyle sık sık grev kararı aldığına dikkati çeken Prof. Ibidao-Obe, "Nijerya'da özel üniversiteler 20 yıl önce kurulmaya başladı ancak buna rağmen yurt dışındaki üniversiteler tercih ediliyor." dedi.
Prof. Ibidao-Obe, "Üniversitelerin eğitim kalitesini artırmak için daha fazla adım atılması gerekir. Hükümet
, üniversiteleri kaliteli hale getirmek için 'Eğitim Bankası' kurarak eğitime daha fazla fon ayırabilir." ifadesini kullandı.
Nijerya Federal Hükümeti Sekreteri (SGF) Boss
Mustafa, ekonomik ve siyasi nedenlerle Nijeryalı akademisyenlerin yurt dışında çalışmak istediklerini açıklamıştı.
Yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip Nijerya'da 43'ü federal, 47'si eyalet ve 75'i özel üniversite olmak üzere toplam 165 üniversite faaliyet gösteriyor.
Nijerya
13 Aralık 2018 Perşembe 17:52