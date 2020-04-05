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Nijmegen'in borcu ertelenince Fenerbahçe rahat nefes aldı

Nijmegen, 550 bin euroluk stat borcunu ödeyemediği için Fenerbahçe'den Ferdi'nin bonservis ücretini bir an önce ödemesini istiyordu. Maddi sıkıntı yaşadığı için ödeme yapamayan sarı-lacivertli takıma Nijmegen Belediyesi'nden güzel haber geldi. Belediye, Nijmegen'in borcunu Ağustos'a erteledi. Fenerbahçe de rahat bir nefes aldı.

05.04.2020 12:37 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:49

Mali sıkıntı yaşayan ve stadyum kirasını ödemekte sıkıntı çeken NEC Nijmegen Kulübü'ne belediyeden iyi haber geldi. Nijmegen'in de içinde yer aldığı bölgenin gazetesi Gelderlander'in haberine göre kulüp bir süredir mali sıkıntı içerisinde bulunuyor ve Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe 'ye transferinden kaynaklanan 700 bin euroluk ödemeyi henüz alabilmiş değil.

BORÇ AĞUSTOS'A ERTELENDİ

Kulübün kullandığı stadyum için 550 bin euroluk yıllık kira bedelini ödemekte sıkıntı çektiği bildirildi. Milliyet'in haberine göre sarı-lacivertlilerden beklenen ödemenin de gelmemesiyle ödemede çekilen bu sıkıntı, koronavirüs yüzünden şimdilik rafa kalktı. Nijmegen belediyesi, korona süreci yüzünden kulübün nisan içerisinde yapması gereken ödemeyi ağustosa erteledi.

"10 AYDIR ÖDEME BEKLİYORUZ"

NEC Nijmegen Sportif Direktörü Wilco van Schaik konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Nijmegen belediyesine çok müteşekkiriz" dedi. Schaik geçtiğimiz hafta da Ferdi Kadıoğlu transferiyle ilgili bir açıklama yapmış ve "10 aydır ödeme bekliyoruz. FIFA şimdi kararını verdi ve Fenerbahçe'nin ödemeyi gerçekleştirmesini bekleyeceğiz. Bu miktarın ödenmemesi finansal olarak bizi çok zorladı. Bu meblağ kaynak için bize çok yardımcı olacak" demişti.

Nijmegen’in borcu ertelenince Fenerbahçe rahat nefes aldı
Etiketler: Fenerbahçe, Nijmegen, Spor

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Hollanda ekiplerinden Nijmegen'in borcu ertelenince Fenerbahçe rahat nefes aldı
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