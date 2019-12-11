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Nikah başvuruları azaldı

İlkadım Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından yapılan açıklamada 2020 yılı için yapılan nikah başvurularının 2019 yılına göre azaldığı belirtilirken evlilik başvurusu yapacak çiftlere işlemler için bilgilendirmelerde bulunuldu.

11.12.2019 17:36 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:41Nikah başvuruları azaldı
İlkadım Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından yapılan açıklamada 2020 yılı için yapılan nikah başvurularının 2019 yılına göre azaldığı belirtilirken evlilik başvurusu yapacak çiftlere işlemler için bilgilendirmelerde bulunuldu.

İlkadım Belediyesi Evlendirme Memurluğu evlilik başvurusu yapacak çiftler için bilgilendirmede bulundu. Yapılan açıklamada 2019 yılı başvuru ve işlemleri ile 2020 yılı başvurularının karşılaştırıldığında evlenmek için belediyeye müracaatların yüzde 20 civarında azaldığı belirtildi. İlkadım Belediyesi Nikah Memuru Ahmet Salih Atar tarafından yapılan bilgilendirmede; İlkadım Belediyesi Evlendirme Memurluğuna başvuru yapmak için çiftlerden birinin ikametgah adresinin İlkadım olmasının yeterli olduğu belirtildi. Diğer işlemler hakkında konuşan Atar, "Evlenmek için başvuruda bulunan çiftlerimizde öncelikle sağlık raporu istemekteyiz. Tarafımızca verilen sağlık raporu formunun yetkili sağlık kuruluşu tarafından onaylanması gerekmekte. Bunun dışında 6 adet biyometrik olmayan vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanlarının asılları yeterli olmaktadır. Bunların dışında başvuruları için dosyayı açmış oluyoruz ve nikah günlerini belirlemiş oluyoruz" dedi.

Modern bir ortamda nikah imkanı

Oda nikahı tercih eden çiftler Derebahçe Sosyal Tesisleri Nikah Salonunu tercih ediyor. Modern bir ortamda sade bir tören ile nikah imkanı sunan İlkadım Belediyesi Nikah Salonuna talep her geçen gün artıyor. Bunun dışında salon nikahı taleplerini de karşılayan İlkadım Belediyesi Evlendirme Memurluğu mesai saatleri dışında salon nikahı tercih eden çiftlerden ilçe sınırlarındaki salonlardan 400 TL, ilçe sınırları dışında bulunan salonlardan 500 TL artı cüzdan ücreti alıyor. - SAMSUN

Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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