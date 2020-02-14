Nikah dairelerinde 14 Şubat yoğunluğu

Düzce'de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyen çiftler, belediyelerin nikah dairelerini doldurdu.



14 Şubat Sevgililer Günü'nü daha özel ve anlamlı kılmak isteyen çiftler, aylar öncesinden nikah işlemlerini tamamladı. Belediyelerin nikah daireleri dünya evine girmek için bugünü tercih edenlerle doldu. Düzce Belediyesinde de yoğunluk nedeniyle 10 dakikada bir nikah kıyıldı. İl genelinde nikah dairelerinde 47 çift dünya evine girdi.



Pelin Dursun ve Ender Telli çifti de evlenmek için 14 Şubat'ı tercih etti. Özel bir günde evlendikleri için mutlu olduklarını dile getiren çiçeği burnunda gelin Pelin Telli, "3. yılımızdı, biz bugün dünya evine girdik. Özel bir gün. Biz aslında bunu ayarlamamıştık, planlamamıştık ama denk geldi güzel oldu. Eşimde bu özel günü ayarladı beni mutlu etti. Benim için de sürpriz oldu" dedi.



Eşinin özel günleri unutmadığını ve bu nedenle evlilik tarihini özel bir günde yaptığını dile getiren Ender Telli ise, "Bayağıdır aklımdaydı. Eşim özel günlere değer verdiği için böyle bir incelik yapayım dedik. İnşallah güzel olur. Huzurlu bir evlilik yaşarız. 14 Şubat'ı unutma şansımız olmadığı için evlilik tarihimizi de bugün yapmış olduk. İkisi bir arada oldu ama güzel oldu. Hayırlısı böyleymiş böyle oldu" diye konuştu.



14 Şubat tarihinin özel bir gün olması nedeni ile yoğunluk yaşadıklarını belirten Düzce Belediyesi Nikah Memuru Asiye Durnacı, "14 Şubat oldukça yoğun geçiyor. Bugün için Aralık ayında, hatta Kasım ayında bile başvuranlar oldu. Ocak ayında da sürekli gelen oldu. Bugün bütün gün nikah kıymaya devam edeceğiz. Bu gelen başvuruları ilçelere de gönderdiğimiz oldu. Bazı çiftlere başka günlere vermek zorunda da kaldık. Çiftler 14 Şubat'a fazla önem verdikleri için oldukça yoğunuz bugün. Gençler böyle Sevgililer Günü olarak kutlandığı için böyle bir güne çok önem veriyorlar. Özellikle genç kızlarımız da sevgililerinden daha özenli bir ilgi bekledikleri için bugünü değerlendirmeye çalışıyorlar" şeklinde konuştu.



Damat adaylarının unutkanlıkları olduğu için özel günlerde evlenmeyi tercih ettiklerini dile getiren Düzce Belediyesi Nikah Memuru Kadir Durnaoğlu da şöyle konuştu:



"Damatlar bugün 14 Şubat olduğu için hediyeleri tek hediye ile kurtarma durumundalar. Bu işin tabii ki şakası. Damatlar da bu özel günü çok talep ediyorlar. Hem akılda kalıcı hem de güzel anılar ile beraber bunları anmak istiyorlar."



Kökeni Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır ve Hristiyan geleneğinde "Aziz Valentin Günü" olarak kutlanmaktadır. - DÜZCE

Kaynak: İHA