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Nikah için 14 Şubat'ı tercih ettiler

Bartın'da evlenmek isteyen çiftler, nikah için 14 Şubat Sevgililer Günü'nün tercih etti.

14.02.2020 16:48 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:48Nikah için 14 Şubat'ı tercih ettiler
'da evlenmek isteyen çiftler, nikah için 14 Şubat Sevgililer Günü'nün tercih etti.

Bartın'da 4 çift, 14 Sevgililer Günü'nü özel bir gün haline getirmek için nikah kıydırdı. Aylar öncesinden randevu alarak nikahlarının kıyılacağı Bartın Belediyesi Sosyal Tesisleri'ne gelen çiftleri aileleri ve arkadaşları da yalnız bırakmadı. Çiftlerden Aytaç Çomran ve Sema Ataman çifti ile Burak Yılmaz ve Gamze Kalay çifti de nikah tarihlerini 14 Şubat'a alarak bu özel günü anlam katmayı tercih etti.

Sevgililer Günü'ne özel bir tercihte bulunmayı seçtiklerini belirten gelin Sema Ataman, "Unutulmaz bir gün olsun istedik" dedi.

Damat Aytaç Çomran da, "Nikah tarihimizi 14 Şubat Sevgililer Gününe özel almıştık. İnşallah bugün nikah kıydıran bütün çiftler mutlu olurlar. 14 Şubat Sevgililer Günü herkesin kutlu olsun" diye konuştu.

Kökeni Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır ve Hristiyan geleneğinde "Aziz Valentin Günü" olarak kutlanmaktadır. - BARTIN

Sevgililer Günü, Bartın, Güncel

Kaynak: İHA

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