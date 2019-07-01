01.07.2019 13:36
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Nikah masasına üniformaları ile oturdular

Nikah masasına üniformaları ile oturdular

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde görev yapan Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Hasan Metehan Küçük ve Tuğba Özcan çifti, üniformayla oturdukları nikah masasında dünyaevine girdi.


İbrahim DANIŞ/TORBALI ( İzmir ), DHA )- İZMİR'in Torbalı ilçesinde görev yapan Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Hasan Metehan Küçük ve Tuğba Özcan çifti, üniformayla oturdukları nikah masasında dünyaevine girdi.
Torbalı Devlet Hastanesi'nin acil servisinde 1,5 yıl önce tanışan 112 ATT çalışanı Hasan Metehan Küçük (25) ile Torbalı Belediyesi Evde Bakım Birimi ATT çalışanı Tuğba Özcan (21), birbirine aşık olup evlenme kararı aldı. Torbalı Belediye Kültür Merkezi'ndeki nikah törenine çift, gelinlik ve damatlık yerine üniformalarıyla geldi. Çok sayıdaki davetlinin katıldığı törende, nikah memurunun sorusuna 'Evet' yanıtı veren çift, dünya evine girmenin mutluluğunu yaşadı.
ÖNCE MESLEKLERİNE SONRA BİRBİRLERİNE AŞIK OLDULAR
Acil serviste eşiyle tanıştığını ifade eden Tuğba Özcan, "Güzel bir birliktelik sonucu evliliğe ilk adımımızı atmış olduk. Bizim üniformamız her zaman ömürlük aşkımız oldu. Ben eşimi üniforması içinde tanıdım, sevdim. Nikahımızda da bir farklılık yaratmak istedik. Bunun için nikaha üniformalarımızla geldik. Herkes gibi beyaz renkli bir elbise giymek istemedim" dedi.
Damat Hasan Metehan Küçük ise "Bugün sadece birbirimize olan aşkımızı değil, işlerimize olan aşkımızı da ifade etmek istedik. O yüzden birbirimizi tanıdığımız kıyafetlerle birbirimize bir ömür için 'Evet' dedik" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Torbalı , İzmir , Güncel

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