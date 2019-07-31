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Nikah masasından yeşil sahaya koştular

ZONGULDAK'ta, futbolcu Fırat Çınar ile Jale Çınar, nikahın hemen ardından yeşil sahaya gitti.

31.07.2019 16:29 Nikah masasından yeşil sahaya koştular
ZONGULDAK'ta, futbolcu Fırat Çınar ile Jale Çınar, nikahın hemen ardından yeşil sahaya gitti. Fırat Çınar, yeşil sahada kaleye geçerken, eşi Jale Çınar penaltı atışı kullanarak eşine ilk golünü attı.
Ereğli ilçesinde Birinci Amatör Küme'de mücadele eden Bayatspor'un oyuncusu Fırat Çınar (29) hayatını Jale Çınar ile birleştirdi. Futbol aşığı olan çift, nikah masasında kalkar kalkmaz soluğu yeşil sahada aldı. Kaleye geçen Fırat Çınar'a ilk golü eşi Jale Çınar kullandığı penaltıdan attı. Uzun yıllardır top oynadığı sahaya eşi ile gelen Fırat Çınar, futbolu çok sevdiklerini söyledi.



Çınar, Fırat, Güncel

Kaynak: DHA

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