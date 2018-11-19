Nikah Memurunun Nikahını Belediye Başkanı Kıydı

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:17



19 Kasım 2018 Pazartesi 16:17

Terme Belediyesi Evlendirme Memurluğunda görev yapan Resul Tandoğan'ın nikahını Belediye Başkanı Şenol Kul kıydı.Resul Tandoğan ve Aynur Keleş çifti için nikah töreni düzenlendi.Görevi gereği her gün oturduğu nikah masasında, ilk kez damat için ayrılan yere oturan Tandoğan, Belediye Başkanı Şenol Kul'un kıydığı nikahta "Eş olarak kabul ediyor musunuz?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.Terme Belediyesinde nikah memurluğu yaptığını ve bu kez kendisinin nikah masasına damat olarak oturduğunu dile getiren Tandoğan, "Ben bu heyecanın bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Bekar tüm arkadaşlarımın bu mutluluğu yaşamasını temenni ediyorum." dedi.Nikaha eşi Nuran Kul ile birlikte katılan Şenol Kul ise şunları söyledi:"Resul kardeşimiz, belediyemizde görev yapan sevdiğimiz bir nikah memurumuz. Çiftimizin nikahını kıymak da bana kısmet oldu. Evlilik, fedakarlık gerektiren bir kurumdur. Bu evliliği karşılıklı sevgiyle, saygıyla, anlayışla götürün. Birbirinizi üzmeden, ömür boyu mutlu olun."