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Nikah şekeri yerine fidan dağıttılar

Tunceli 'de bir çift, nikah sonrasında nikah şekeri yerine çam fidanı hediye etti.

05.08.2019 10:49 Nikah şekeri yerine fidan dağıttılar
Tunceli 'de bir çift, nikah sonrasında nikah şekeri yerine çam fidanı hediye etti.

Nilgün ve Tamer Güler çifti nikah töreni sonrası, davetlilere farklı bir hediye verdi. Güler çifti, törene katılan misafirlere üzerinde "Bugünün anısına mutluluğumuzla büyüyen bir fidan olsun istedik" yazılı 250 çam fidanını nikah şekeri yerine hediye etti.Nikaha gelenlerde, fidanları alarak, dikme sözü verdi.

En mutlu günlerinden birini yaşadığını belirten Gelin Nilgün Güler, "Doğaya yapılacak tek bir dokunuşun tüm dünyayı aile yapacağı bilinciyle mutlu günümüzün daha kalıcı olması temennisiyle bu fidanları hediye etmeyi düşündük"dedi.

Damat Tamer Güler ise; "Bu mutlu ve özel günümüzde bizleri yalnız bırakmayan misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Nikah şekeri dağıtıp bir an evvel tüketilmesi yerine bir ömür boyu kalıcı olacak fidanları hediye etmeyi daha anlamlı bulduk"ifadelerini kullandı. - TUNCELİ

Tunceli, Güncel

Kaynak: İHA

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