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Nikah şekeri yerine fidan dağıttılar

Van'ın Edremit ilçesinde evlenen çift, düğünde davetlilere fidan dağıtarak, orman yangınlarına dikkati çekti.

16.09.2019 16:14Nikah şekeri yerine fidan dağıttılar
Van'ın Edremit ilçesinde evlenen çift, düğünde davetlilere fidan dağıtarak, orman yangınlarına dikkati çekti.
Gihin Abi ve Emrah Beyazağaç, en mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan yakınlarına nikah şekeri yerine fidan dağıttı.
Orman yangınları konusunda farkındalık oluşturmak isteyen çift, 500 fidanı davetlilere dağıtarak, toprakla buluşturmalarını istedi.
Beyazağaç çiftinin nikahını, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say kıyarken, gelin ve damadın şahitleri ise Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik oldu.

Edremit, Van, Güncel

Kaynak: AA

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