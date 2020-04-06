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Nikah sonrası birbirlerini dirsekleriyle tebrik ettiler

Manisa'nın Gördes ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle belediye kültür sarayında sadece iki şahit ve aile bireylerinin sosyal mesafe kuralına uyarak katıldığı nikah sonrası genç çift birbirlerini dirsekleriyle tebrik etti.

06.04.2020 17:26 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:26
Nikah sonrası birbirlerini dirsekleriyle tebrik ettiler
Manisa 'nın Gördes ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle belediye kültür sarayında sadece iki şahit ve aile bireylerinin sosyal mesafe kuralına uyarak katıldığı nikah sonrası genç çift birbirlerini dirsekleriyle tebrik etti.

Gördes Belediyesi Kültür Sarayında maskeli olarak ve sosyal mesafe kurallarına uyularak nikahları kıyılan Recep İbrahim Kayalı ve Esra Aydoğan çifti, nikahın ardından öpüşme yerine dirsekleriyle birbirlerini tebrik etti.

Davetlilerin olmadığı ve sadece aile bireylerinden bazılarının katıldığı nikahı Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol kıydı.

Salgın riski biterse düğün yapacaklar

Recep İbrahim Kayalı ile evlenerek dünya evine giren gelin Esra Aydoğan Kayalı, "Nikahımız ay sonuydu ama bir hafta öne alabildik. En fazla iki şahit ve sadece ailelerin olacağını söylediler. Biz de böyle maskeyle ve davetsiz olarak nikahımızı kıydırdık. Davetlilerimizi yaşlarından dolayı riske atmamak için çağırmadık. Korona virüsü sürekli yayıldığı için çok güzel bir uygulama olmuş. Hem kendi hem de çevremizdeki kişilerin sağlığını düşünmek zorundayız. Güzel bir uygulama olmuş. Gönül isterdi ki, daha kalabalık ve güzel bir ortam olsun. Ama korona virüsü bütün bu planları altüst etti. İnşallah bu tehlike geçerse daha sonra hemen düğünümüzü yapacağız" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayalı, Manisa, Gördes, Güncel
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