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Nikah törenlerinde sıkı korona virüs önlemi

Nikah törenlerinde sıkı korona virüs önlemi Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüs nedeniyle alınan tedbirler arttırılarak devam ederken, belediye nikah kıyımlarını törensiz sadece 2 şahit eşliğinde yapmaya başladı Tedbir amaçla nikahı kıyılanlar, şahitler ve nikah memuru...

26.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:38
Nikah törenlerinde sıkı korona virüs önlemi
Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ 'da da korona virüs nedeniyle alınan tedbirler arttırılarak devam ederken, belediye nikah kıyımlarını törensiz sadece 2 şahit eşliğinde yapmaya başladı
Tedbir amaçla nikahı kıyılanlar, şahitler ve nikah memuru da koruyucu maskeler takarak işlemlerini gerçekleştiriyor
ELAZIĞ - Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüs nedeniyle alınan tedbirler arttırılarak devam ederken, belediye nikah kıyımlarını törensiz sadece 2 şahit eşliğinde yapmaya başladı. Belirli aralıklarla nikah salonu de her ihtimale karşı dezenfekte edildiği bildirildi.
Çin'de ortaya çıkıp dünyayı saran korona virüsünün Türkiye'de de yayılarak devam etmesi nedeniyle alınan tedbirler arttırılarak devam ediyor. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da tüm kurumlarla birlikte belediye de yoğunluk olarak dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Elazığ' korona virüs nedeniyle tüm nikahlar önlem amaçlı törensiz ve iki şahit eşliğinde kıyılıyor. Özellikle İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği genelde nişan düğün salonlarının faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulması üzerine kentte nikah kıyma işlemleri sadece Kültür Park Evlendirme Dairesi'nde gerçekleştiriliyor. Nikah memuru başta olmak üzere katılanlar maske takarak nikah kıyma işlemini yapıyor. Virüs salgınına karşı maske takarak nikah salonuna gelen çiftler ise getirilen uygulamanın yerinde olduğunu aktarıyor.
"Nikah salonu düzenli dezenfekte ediliyor"
Elazığ Belediyesi Evlendirme Dairesi olarak nikah işlemlerinde sadece çiftler ve iki tane şahit ile nikah kıyma işlemlerini yaptıklarını belirten Evlendirme Memuru Özkan Demirel, "Bu salgın hastalıktan dolayı çiftlerimiz duyarlılık göstererek nikahlarını ileri bir tarihe erteleme veya kısıtlı bir çerçeve içerisinde, konuk ve misafir kabul etmeden iki şahit huzurunda nikah kıyma işlemlerini tercih etmekteler. Belediye tarafından dezenfektasyon işlemleri haftada belli periyotlar halinde evlendirme memurluğumuz ve nikah salonu dezenfekte edilerek ortamların daha nezih daha temiz bir hale getirilmesi sağlanmaktadır" dedi.
"Erteleyemedik ama tedbirlerimizi aldık"
Nikah tarihlerinin daha önceden belli olduğunu ve koruyucu malzemelerle nikaha geldiklerini dile getiren Damat Faruk Yalçın, " Korona virüsünden dolayı ertelemedik ama tedbirlerimizi aldık. Ondan sonra nikahımızı kıydık. Milletimizden tek temennimiz kendilerine dikkat etmesi koruyucu malzemelerini kullanması. Bizler sadece şahitlerimiz ile nikahı kıydık, zaten belediye kalabalığa izin vermiyor. Herkes de bu uygulamaya uyarsa mutluluk duyarız"ifadelerini kullandı. Nikah törenlerinde sıkı korona virüs önlemi

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Elazığ, Genel

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Nikah törenlerinde sıkı korona virüs önlemi

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