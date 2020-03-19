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Nikah törenlerine Korona virüs tedbiri

Tüm dünyayı kasıp kavuran Korona virüs vak'alarının artmasının ardından Sağlık Bakanlığı aldığı önlemlerle göz doldururken, Bursa'da bazı belediyeler nikah törenlerine izleyici alınmayacağını duyurdu.

19.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:10
Nikah törenlerine Korona virüs tedbiri
Tüm dünyayı kasıp kavuran Korona virüs vak'alarının artmasının ardından Sağlık Bakanlığı aldığı önlemlerle göz doldururken, Bursa 'da bazı belediyeler nikah törenlerine izleyici alınmayacağını duyurdu.

Yıldırım ve Osmangazi Belediyelerinden yapılan açıklamada "T.C. İçişleri Bakanlığı kararı ile sağlık tedbiri kapsamında nikah salonlarımızda geçici bir süre yalnızca gelin-damat ve şahitlerin katılımı ile nikah kıyma işlemi yapılacak" denildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Yıldırım, Bursa, Güncel

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