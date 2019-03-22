22 Mart 2019, 15:30
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Nikahı Üzülmez Kıydı, Kocaman Şahit Oldu

Nikahı Üzülmez Kıydı, Kocaman Şahit Oldu

MÜSİAD Başkanı Kadir Şahin'in oğlunun düğününde şahitlik yapan Mustafa Kocaman, evlilik cüzdanını geline takdim etti, mutluluklar diledi.

Kentimizin başarılı İş adamlarından Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Kadir Şahin'in oğlu Kenan Şahin ile Sevim Avcı çiftinin nikahlarını Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez kıyarken, şahitler arasında Cumhur İttifakı AK Parti Kartepe Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman'da yer aldı.

CÜZDAN KOCAMAN'DAN

Antikkapı'da düzenlenen nikah töreninde genç çiftin nikahını Kartepe Belediye Başkanı Üzülmez kıydıktan sonra evlilik cüzdanlarını Cumhur İttifakı Kartepe Belediye Başkan adayı Kocaman gelin Sevim Avcı'ya verdi. Genç çifti tebrik eden Kocaman, hediyesini verdi.

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Kaynak: Bültenler