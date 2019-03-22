Nikahı Üzülmez Kıydı, Kocaman Şahit Oldu

<p>Kentimizin başarılı İş adamlarından Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Kadir Şahin'in oğlu Kenan Şahin ile Sevim Avcı çiftinin nikahlarını Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez kıyarken, şahitler arasında Cumhur İttifakı AK Parti Kartepe Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman'da yer aldı.</p><p>CÜZDAN KOCAMAN'DAN</p><p>Antikkapı'da düzenlenen nikah töreninde genç çiftin nikahını Kartepe Belediye Başkanı Üzülmez kıydıktan sonra evlilik cüzdanlarını Cumhur İttifakı Kartepe Belediye Başkan adayı Kocaman gelin Sevim Avcı'ya verdi. Genç çifti tebrik eden Kocaman, hediyesini verdi. </p>