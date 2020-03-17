Nikahlara en fazla 10 kişi gelebilecek
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yeni tip korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla nikah törenleri en fazla 10 kişinin katılımıyla sınırlandırıldı.
17.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:08
Kırklareli 'nin Lüleburgaz ilçesinde yeni tip korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla nikah törenleri en fazla 10 kişinin katılımıyla sınırlandırıldı. Belediyeye ait nikah salonundaki fazla sandalyeler bu karar doğrultusunda kaldırılırken, geriye kalan 10 sandalye ise aralarında birer sıra boşluk bırakılarak yerleştirildi.
Lüleburgaz Belediyesi, yeni tip korona virüsü salgınına alınan önlemleri genişletti. Bu kapsamda belediye nikah törenlerinde en fazla 10 misafir alınması yönünde karar aldı. Karar bugün itibariyle uygulamaya konulurken, nikah törenlerini iptal ya da ertelemek isteyen çiftlerin belediyenin evlendirme memurluğuna bizzat müracaat etmeleri istendi. Tüm bunların yanı sıra belediye, 10 misafirle sınırlandırdığı nikah salonundaki oturma düzenine korona virüsü ayarı yaptı. Bu kapsamda belediye yetkilileri fazla olan sandalyeleri kaldırırken, 10 kişilik sandalyeyi de aralarında birer sıra boşluk bırakarak yerleştirdi. - KIRKLARELİ
Lüleburgaz Belediyesi, yeni tip korona virüsü salgınına alınan önlemleri genişletti. Bu kapsamda belediye nikah törenlerinde en fazla 10 misafir alınması yönünde karar aldı. Karar bugün itibariyle uygulamaya konulurken, nikah törenlerini iptal ya da ertelemek isteyen çiftlerin belediyenin evlendirme memurluğuna bizzat müracaat etmeleri istendi. Tüm bunların yanı sıra belediye, 10 misafirle sınırlandırdığı nikah salonundaki oturma düzenine korona virüsü ayarı yaptı. Bu kapsamda belediye yetkilileri fazla olan sandalyeleri kaldırırken, 10 kişilik sandalyeyi de aralarında birer sıra boşluk bırakarak yerleştirdi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel
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