Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Nikahlarda 'koronavirüs' düzenlemesi - Güncel

Nikahlarda "koronavirüs" düzenlemesi

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında nikah törenleri, gelin, damat ve 2 şahidin katılımıyla yapılmaya başlandı.

19.03.2020 18:30 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:24
Nikahlarda
Edirne 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında nikah törenleri, gelin, damat ve 2 şahidin katılımıyla yapılmaya başlandı.
Keşan Belediyesinde Tuğba Özel ve Selim Can Şen'in nikahı da tedbirler kapsamında davetliler olmadan kıyıldı.
Çiftin nikahına şahitleri dışında kimse katılmadı.
Nikahların tedbirler kapsamında bu şekilde kıyılmaya devam edileceği belirtildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Selim Can, Edirne, Keşan, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ’cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Güncel
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı Güncel
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Trump’tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım Güncel
Trump'tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Güncel
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı Güncel
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı
Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi Güncel
Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi
Loading