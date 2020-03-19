Nikahlarda "koronavirüs" düzenlemesi
Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında nikah törenleri, gelin, damat ve 2 şahidin katılımıyla yapılmaya başlandı.
19.03.2020 18:30 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:24
Edirne 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında nikah törenleri, gelin, damat ve 2 şahidin katılımıyla yapılmaya başlandı.
Keşan Belediyesinde Tuğba Özel ve Selim Can Şen'in nikahı da tedbirler kapsamında davetliler olmadan kıyıldı.
Çiftin nikahına şahitleri dışında kimse katılmadı.
Nikahların tedbirler kapsamında bu şekilde kıyılmaya devam edileceği belirtildi.
Keşan Belediyesinde Tuğba Özel ve Selim Can Şen'in nikahı da tedbirler kapsamında davetliler olmadan kıyıldı.
Çiftin nikahına şahitleri dışında kimse katılmadı.
Nikahların tedbirler kapsamında bu şekilde kıyılmaya devam edileceği belirtildi.
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Kaynak: AA