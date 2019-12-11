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Nikahsız eşinin silahlı saldırısına uğrayan genç kadın ölümden döndü

Nikahsız eşinin silahlı saldırısına uğrayan genç kadın ölümden döndü (2)SALDIRGAN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİBolu'da dini nikahlı eşine, yanına yaklaştığı otomobilden 3 el pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kaçan Recai B., polis kovalamacası sonucu yakalandı.

11.12.2019 01:27 | Son Güncelleme: 11.12.2019 01:28
Nikahsız eşinin silahlı saldırısına uğrayan genç kadın ölümden döndü (2)
SALDIRGAN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
Bolu'da dini nikahlı eşine, yanına yaklaştığı otomobilden 3 el pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kaçan Recai B., polis kovalamacası sonucu yakalandı. Olay yerine yaklaşık 15 dakika uzaklıktaki Karacaağaç Mahallesi'nde ara sokakta yakalanan Recai B., sağlık kontrolü için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne getirildi. Recai B. burada gazetecilerin Neden yaptınız Amacınız öldürmek miydi sorusuna, Ben kendime sıktım, kendime diye cevap verdi. Recai B., sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Nikahsız eşinin silahlı saldırısına uğrayan genç kadın ölümden döndü

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Kaynak: DHA


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