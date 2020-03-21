Nikahtan sonra türbede salgından kurtulmak için dua ettiler

ANKARA'da Esra ve Serdar Altınel çifti, koronavirüs salgını nedeniyle sadece şahitlerin katıldığı nikah töreniyle evlendi. Çift, nikahın ardından Hacı Bayram Veli Türbesi'nde salgından kurtulmak için dua etti.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile gösteri merkezi, konser salonu, nişan- düğün salonu, çalgılı- müzikli lokanta, kafe, gazino gibi tüm eğlence yerlerinin faaliyetleri durduruldu. Salgın nedeniyle alınan tedbirler, evlenmek isteyen çiftleri de etkiledi. Başkent'te oturan Esra ve Serdar Altınel çifti, daha önce aldıkları nikah tarihlerini koronavirüs salgını nedeniyle ertelemedi. Çift, Çankaya Evlendirme Dairesi'nde sadece şahitleri eşliğinde nikah kıydırarak dünya evine girdi. Çift, nikahın ardından ise üzerlerindeki gelinlik ve damatlık ile Hacı Bayram Veli Türbesi'nde salgından kurtulmak için dua etti.

'HAYIRLI İŞİ UZATMAK İSTEMEDİK'

Serdar Altınel, 5 arkadaşlarının katılımıyla nikahlarını kıydırdıklarını belirterek, "Devletimizin aldığı tedbirler dolayısıyla biz de herhangi bir vebal almamak adına sadece nikah yaptık. Risk taşıyan aile büyüklerimizden hiç kimseyi çağırmadık. Annem KOAH hastası, onu getirmedik. İnşallah bu imtihandan çıkacak şekilde gerekenleri yaparız. Dünya inşallah eski sağlığına kavuşur. Bu tedbirler nedeniyle düğün yapmadık; ama nikahı da ertelemek istedik. Bu malum salgından kurtulacağımız süreçle ilgili bir öngörüde bulunamıyoruz. Bu yüzden de hayırlı işi uzatmak istemedik. Nikahtan sonra da buraya gelerek salgından kurtulmak adına dua etmek istedik. İnşallah kısa sürede bu salgını yeneriz" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

- Serdar Altınel ile röp.

Çiften görüntü

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Harun ÖZALP-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA,

Kaynak: DHA