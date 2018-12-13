Nikaragua'da Bazı Stk'lerin Yasal Statüleri İptal Edildi

Nikaragua
'da hükümet karşıtı gösterilere destek verdiği iddia edilen sivil toplum kuruluşlarının (STK
) yasal statüleri iptal edildi. Orta Amerika
ülkesinde Ulusal Mecliste 92 koltuğun 70'ine sahip Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın Sandinista Partisi milletvekillerinin girişimiyle son iki haftada Sağlık Araştırmaları Merkezi, Stratejik ve Kamu Politikası Araştırmaları Enstitüsü, Haydi Demokrasiyi İnşa Edelim ve Nikaragua İnsan Hakları Merkezi isimli STK'lerin yasal statülerinin iptal edildiği belirtildi.
Sandinista milletvekilleri söz konusu STK'leri, Ortega'ya karşı darbe girişimini finanse etmek ve hükümet karşıtı gösterileri desteklemekle suçladı.
Nikaragua İnsan Hakları Merkezi Başkanı Vilma Nunez, hükümetin, ülkedeki ihlallere dikkati çekenleri susturmaya çalıştığını söyledi. Siyaset
uzmanı Oscar Rene Vargas da STK'lerin yasal statülerinin iptalinin, ABD
'nin Devlet Başkanı Yardımcısı ve Ortega'nın eşi Rosario Murillo dahil hükümet üyelerine karşı yaptırımlarına yanıt niteliği taşıdığı değerlendirmesinde bulundu.
Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolar
Ülkede sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, nisan ayında büyük çaplı kitlesel eylemlere dönüşmüştü.
Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da nisan ayında başlayan ve ağustos ortasında sona eren hükümet karşıtı protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısını 317, Nikaragua İnsan Hakları Derneği
de 448 olarak açıklamıştı.
Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyordu.
Uluslararası örgütler, ölümlerle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edilmişti. Hükümet
yetkilileri ve muhalif gruplar, en son 16 Haziran'da Katolik Kilisesi'nin ara buluculuğunda başkent Managua
'da görüşmüştü.
Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, şiddet olaylarının derhal durdurulması çağrısında bulunulmuştu.
Amerika Birleşik Devletleri,Hükümet,Nikaragua
13 Aralık 2018 Perşembe 10:27