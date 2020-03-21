Nikaragua'da ikinci koronavirüs vakası görüldü
BUENOS Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
21.03.2020 05:38 | Son Güncelleme: 21.03.2020 05:38
BUENOS Orta Amerika ülkesi Nikaragua 'da bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Ülke basınında çıkan haberlere göre, Nikaragua Devlet Başkanı Yardımcısı Rosario Murillo, ülkeye 16 Mart'ta Kolombiya 'dan gelen bir kişide Kovid-19 görüldüğünü açıkladı.
Nüfusu 6 milyonu aşan Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da ilk Kovid-19 vakası, ülkeye Panama'dan gelen 40 yaşındaki bir erkekte 18 Mart'ta görülmüştü.
Ülke basınında çıkan haberlere göre, Nikaragua Devlet Başkanı Yardımcısı Rosario Murillo, ülkeye 16 Mart'ta Kolombiya 'dan gelen bir kişide Kovid-19 görüldüğünü açıkladı.
Nüfusu 6 milyonu aşan Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da ilk Kovid-19 vakası, ülkeye Panama'dan gelen 40 yaşındaki bir erkekte 18 Mart'ta görülmüştü.
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Kaynak: AA
Etiketler : Orta Amerika, Kolombiya, Nikaragua, Güncel