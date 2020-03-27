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Nikaragua'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

27.03.2020 20:14 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:14
Nikaragua'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Orta Amerika ülkesi Nikaragua 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.
Nikaragua Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 60 yaşındaki erkekte "hipertansiyon" rahatsızlığının bulunduğu belirtildi.
Öte yandan bu kişinin ülkeye 16 Mart'ta Kolombiya'dan geldiği bilgisi paylaşıldı.
Nüfusu 6 milyonu aşan Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da ilk Kovid-19 vakası, ülkeye Panama'dan gelen 40 yaşındaki bir erkekte 18 Mart'ta görülmüştü.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: AA

Etiketler: Orta Amerika, Nikaragua, Güncel

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