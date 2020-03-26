Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar

İki kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası Nikaragua'da futbolcular, liglerin ertelenmemesini protesto etti. Diriangen takımının oyuncuları, Deportivo Ocotal maçına eldiven ve maske ile çıktı.

26.03.2020 18:11 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:50
Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar

Dünyanın büyük bölümünde koronavirüs nedeniyle futbola ara verilirken Nikaragua 'da ligler hala devam ediyor. Resmi verilere göre iki kişinin korona olduğu ülkede yetkililer spor müsabakalarını ertelemek için yeterli neden olmadığını düşünüyor. Ancak futbolcular aynı fikirde değil. Diriangen ve Deportivo Ocotal arasındaki maça oyuncuların protestosu damga vurdu. İlk maçta rakibini 2-0 mağlup eden Diriangen'in oyuncuları sonraki karşılaşmaya ameliyat eldivenleri ve koruyucu maske ile çıktı. Takımın Uruguaylı forveti bu protestonun nedenini şöyle anlattı:

"ÖNLEM ALDIK AMA GOL ATINCA FARKINDA OLMADAN SARILMIŞIZ"

"Her şey önceki çarşamba akşamı başladı. Biz maçı oynuyorduk, devre arasında teknik direktörümüz Nikaragua'daki ilk korona vakasının ortaya çıktığını söyledi. Hocanın sözleri bizde büyük kaygıya dönüştü. Sonrasında maçların seyircisiz oynanması kararlaştırıldı. Deportivo maçına çıkmak zorundaydık. Buna takım olarak birlikte karar verdik. Eldiven ve maske ile oynamak çok garipti ama böyle olmak zorundaydı. Bu şekilde insanların farkındalığını artırdık. Çok zordu. 20 dakika sonra maskeyi attım, nefes almak imkansızdı. Eldivenler sıkıntı değildi, onları çıkarmadım. Önlemler aldık ama gol atınca farkında olmadan sarılarak sevinmişiz."

(Skor)

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Etiketler: Deportivo La Coruna, Nikaragua, Spor

İlgili Haberler

Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?
Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?
Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!
Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?
Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!
Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?
Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?
24 Mart itibariyle Türkiye’de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!24 Mart itibariyle Türkiye'de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Merih Demiral, gönülleri fethetti! 2 bin aileye erzak yardımı Spor
Merih Demiral, gönülleri fethetti! 2 bin aileye erzak yardımı
Medipol Başakşehir, koronavirüs test sonuçlarını açıkladı Spor
Medipol Başakşehir, koronavirüs test sonuçlarını açıkladı
İngilizler yazdı! Trezeguet, Süper Lig’e dönüyor Spor
İngilizler yazdı! Trezeguet, Süper Lig'e dönüyor
Başkan, koronavirüsle mücadele için yaptığı hareketle alkış aldı Spor
Başkan, koronavirüsle mücadele için yaptığı hareketle alkış aldı
Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak’tan ilk açıklama Spor
Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
Efsane futbolcudan fenomen kızına gönderme: Bikinili poz paylaşmıyorum Spor
Efsane futbolcudan fenomen kızına gönderme: Bikinili poz paylaşmıyorum
Fidye için kaçırılan 2 futbolcu kurtarıldı Spor
Fidye için kaçırılan 2 futbolcu kurtarıldı
Emre Aşık’ın eski eşi, cezaevi firarisiyle yakalandı Spor
Emre Aşık'ın eski eşi, cezaevi firarisiyle yakalandı

Son Dakika Spor Haberleri

19:02: Yeni Malatyaspor'da antrenmanlar evde devam ediyor! Corona virüs arası... - Spor 18:48: Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımı yapacak - Spor 18:45: Başakşehir'den koronavirüs açıklaması - Spor 18:44: Antalyasporlu futbolcular telekonferansla antrenmanlara devam ediyor - Spor 18:42: Medipol Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyetin testleri negatif çıktı - Spor 18:37: Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımı yapacak - Spor 18:28: İngilizler yazdı! Beşiktaş'ta gündem Trezeguet - Spor 18:11: Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar - Spor 17:31: Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama - Spor 15:42: Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı - Haberler 09:37: Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır - Haberler