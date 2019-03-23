Nikaragua'daki Siyasi Açmaz

Nikaragua
'da muhalefet, "siyasi mahkum" kabul edilen tutuklu 802 kişinin tamamının bir an önce serbest bırakılması konusunda hükümetle kısa sürede anlaşmaya varmak istiyor.
Nikaragua'da muhaliflerin oluşturduğu Yurttaş İttifakı, tutuklu 802 kişinin tamamının serbest bırakılması konusunda anlaşmalara varmak için bir yol haritası çizdi ve tutuklu listelerinin, hükümet ve Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu tarafından belirlenen isimlerle karşılaştırılması gerektiğini belirtti.
Siyasi çıkmazın çözülmesi hedefiyle hükümetle görüşmelerde müzakerecilik yapan ittifakın ana liderlerinden Azahalea Solis, yaptığı açıklamada, şubat ayından bu yana ev hapsinde tutulan 162 kişiye, önerilen bir anlaşma çerçevesinde daha fazla koşulsuz özgürlük verilebileceğini savundu.
Hükümetin, tutuklu 640 muhalif protestocuyu 90 gün içinde serbest bırakma taahhüdüne değinen Solis, bu sürenin kısaltılmasına yönelik beklentisini dile getirdi.
Solis, böyle bir anlaşma ile hükümet karşıtı protestoların başladığı geçen nisan ayından bu yana tutuklanan 802 kişinin tamamının, sınırsız özgürlüğe sahip olacağını ve haklarındaki suçlama ve davalarının düştüğünü göreceğini söyledi.
Muhalefet ittifakı olarak "özgür, erken ve gözlenen seçimler" istediklerini vurgulayan Solis, Yurttaş İttifakının, polisin, hükümet karşıtlarını tutuklamaya son vermesini talep ettiğini zira aksi taktirde "tutuklu listesinin artmaya devam edeceğini" kaydetti.
Muhalefet müzakerecisi Mario Arana da hükümetin, hafta sonu veya gelecek hafta başında mahkumlardan ilk grubu serbest bırakmasını beklediğini söyledi ancak Devlet Başkanı Daniel Ortega hükümeti, buna ilişkin bir taahhütte bulunmadı.
Devlet Başkanı Ortega ise katıldığı bir siyasi etkinlikte, "Hepimiz aynı düşünmüyoruz. İdeolojilerimize ve farklılıklarımıza rağmen adı barış olan kutsal bir hedef etrafında toplanmalıyız." dedi.
Eylemler nedeniyle bugüne dek 640 kişinin tutuklandığı, 162 kişinin ise bir tür ev hapsinde olduğu belirtiliyor.
Hükümet ile muhalefet arasındaki müzakere süreci
Yurttaş İttifakı ile Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın temsilcileri arasında 27 Şubat'ta başlayan uzlaşı görüşmeleri, muhaliflerin 770 siyasi tutuklunun serbest bırakılması talebi üzerine bir süre askıya alınmış, taraflar 14 Mart
'ta görüşmelere devam etme konusunda anlaşmıştı.
Nikaragua hükümetinden 15 Mart'ta yapılan açıklamada, "kamu düzenine" karşı suç işlemekle itham edilen 50 muhalif tutuklunun serbest bırakıldığı, bu kişilere yönelik ev hapsinin uygulandığı belirtilmişti.
Yurttaş İttifakı, 19 Mart'ta Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın temsilcileri ile devam eden barış görüşmelerini durdurma kararı almış ve 16 Mart'ta, 770 siyasi tutuklunun serbest bırakılması için düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 164 kişinin gözaltına alınmasından dolayı hükümeti kınayan bir açıklama yapmıştı.
Devlet Başkanı Daniel Ortega liderliğindeki sosyalist Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümeti, 21 Mart
'ta, ülkeye uluslararası yaptırımlar uygulanmasına yol açan siyasi krizi çözmeye yönelik müzakerelere yeniden başlama konusunda muhalefet koalisyonu Yurttaş İttifakı ile anlaşmaya varmıştı.
Hükümet, anlaşma kapsamında eylemlerde "kamu düzenini bozmakla" suçlanarak tutuklanan 640 muhalif protestocuyu 90 gün içinde serbest bırakmayı taahhüt etmişti.
Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolar Orta Amerika
ülkesi Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, geçen yıl nisanda büyük çaplı kitlesel eylemlere dönüşmüştü.
Ağustos ortasına kadar süren protestolar sırasında Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) rakamlarına göre 317, Nikaragua İnsan Hakları Derneği
rakamlarına göre 448 kişi hayatını kaybetmişti.
Hükümet karşıtı protestoların geçen yıl eylül sonunda yeniden alevlenmesi nedeniyle çıkan çatışmada, bir kişi yaşamını yitirmişti.
Protestocular, Devlet Başkanı Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyordu.
Uluslararası örgütler, ölümlerle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edilmişti.
Hükümet yetkilileri ve muhalif gruplar, geçen yıl 16 Mayıs'tan 9 Temmuz'a kadar, Katolik Kilisesinin ara buluculuğunda başkent Managua
'da görüşmüştü. Öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
Hükümet, Nikaragua, Güncel
Kaynak: AA