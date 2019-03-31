Nikaragua'daki Siyasi Açmaz

Nikaragua
'da muhalif bir grup, hükümet karşıtı çok sayıda kişinin polis tarafından gözaltına alındığını ve açılan ateşte 3 protestocunun yaralandığını öne sürdü.
Ulusal Beyaz ve Mavi İttifakı isimli muhalif grubun liderliğinden Haydee Castillo, bir alışveriş merkezinde 10 barışçıl göstericinin polis tarafından gözaltına alındığını ve polisten kaçmaya çalışırken açılan ateş sonucu en az 3 protestocunun yaralandığını iddia etti.
Castillo, diğer bir göstericinin de Leon
şehrinde gözaltına alındığını söyledi.
Ulusal Polis
, gözaltına alınan kişi sayısı ile ilgili rakam belirtmezken, "şiddet gruplarının" kamu düzenini bozduğunu kaydetti.
Gözaltıların, hükümet temsilcilerinin, önceki gösterilerde tutuklananları serbest bırakma sözü vermesinin hemen ardından geldiği kaydedildi.
Muhaliflerin oluşturduğu Yurttaş İttifakı bir bildiri yayımlayarak yeni gözaltılarla hükümetin "anlaşmayı ihlal ettiğini" belirtirken, Katolik Kilisesi liderleri de gözaltılara tepki gösterdi. Hükümet
ile muhalefet arasındaki müzakere süreci
Yurttaş İttifakı ile Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın temsilcileri arasında 27 Şubat'ta başlayan uzlaşı görüşmeleri, muhaliflerin 770 siyasi tutuklunun serbest bırakılması talebi üzerine bir süre askıya alınmış, taraflar 14 Mart
'ta görüşmelere devam etme konusunda anlaşmıştı.
Nikaragua hükümetinden 15 Mart'ta yapılan açıklamada, "kamu düzenine" karşı suç işlemekle itham edilen 50 muhalif tutuklunun serbest bırakıldığı, bu kişilere yönelik ev hapsinin uygulandığı belirtilmişti.
Yurttaş İttifakı, 19 Mart'ta Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın temsilcileri ile devam eden barış görüşmelerini durdurma kararı almış ve 16 Mart'ta, 770 siyasi tutuklunun serbest bırakılması için düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 164 kişinin gözaltına alınmasından dolayı hükümeti kınayan bir açıklama yapmıştı.
Devlet Başkanı Daniel Ortega liderliğindeki sosyalist Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümeti, 21 Mart
'ta, ülkeye uluslararası yaptırımlar uygulanmasına yol açan siyasi krizi çözmeye yönelik müzakerelere yeniden başlama konusunda muhalefet koalisyonu Yurttaş İttifakı ile anlaşmaya varmıştı.
Hükümet, anlaşma kapsamında eylemlerde "kamu düzenini bozmakla" suçlanarak tutuklanan 640 muhalif protestocuyu 90 gün içinde serbest bırakmayı taahhüt etmişti.
Eylemler nedeniyle bugüne dek 640 kişinin tutuklandığı, 162 kişinin ise bir tür ev hapsinde olduğu belirtiliyordu.
Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolar Orta Amerika
ülkesi Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, geçen yıl nisanda büyük çaplı kitlesel eylemlere dönüşmüştü.
Ağustos ortasına kadar süren protestolar sırasında Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) rakamlarına göre 317, Nikaragua İnsan Hakları Derneği
rakamlarına göre 448 kişi hayatını kaybetmişti.
Hükümet karşıtı protestoların geçen yıl eylül sonunda yeniden alevlenmesi nedeniyle çıkan çatışmada bir kişi yaşamını yitirmişti.
Protestocular, Devlet Başkanı Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyordu.
Uluslararası örgütler, ölümlerle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edilmişti.
Hükümet yetkilileri ve muhalif gruplar, geçen yıl 16 Mayıs'tan 9 Temmuz'a kadar, Katolik Kilisesinin ara buluculuğunda başkent Managua
'da görüşmüştü. Öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
Polis, Hükümet, Nikaragua, Güncel
Kaynak: AA