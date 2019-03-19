Nike Ağrı'da Fabrika Kuracak! Tam 5 Bin Kişi İşe Alınacak

Amerikalı dev giyim firması Nike, Ağrı'daki Tekstilkent projesi kapsamında Ortadoğu ve Avrupa'daki tek üretim merkezini Ağrı'ya taşıyor. 2 yılda 5 bin kişinin çalışması planlanan üretim merkezinde işlenen tekstil ürünlerinin ihracatı da Ağrı üzerinden gerçekleştirecek.

AVRUPA, ORTADOĞU VE AFRİKA'YA İHRACAT YAPACAK

Sabah'ta yer alan habere göre, marka Ağrı Valiliğinin hibe olarak sunduğu fabrika binasında düşük enerji maliyeti avantajından yararlanıp ilk etapta Avrupa ve Ortadoğu'ya ardından da Afrika'ya ihracat gerçekleştirecek.

ÜRETİM YEŞİL TEKSTİL İLE HAYATA GEÇİRİLECEK

Üretim Nike'ın Türkiye'deki üreticisi Yeşim Tekstil ile birlikte hayata geçirilecek. Fabrikada nano teknolojik ürünlerin yanı sıra dünyada hızlı modaya uygun basic ürünlerin de üretimi yapılacak.

5 BİN KİŞİNİN DOĞRUDAN ÇALIŞMASI BEKLENİYOR

Ağrı'da üç etaptan oluşacak Tekstilkent projesinin ilk etabı tamamlandı. 2019 sonbahar dönemine kadar 50 bin metrekarelik proje tamamlanmış olacak. Projede 4 ila 5 bin arasında doğrudan çalışanın olması hedefleniyor.