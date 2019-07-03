03.07.2019 14:52
Haberler» Dünya» Haber

Nike 'kölelik eleştirisi' sonrası ilk ABD bayraklı ayakkabı modelini piyasadan çekti

Nike

ABD merkezli ünlü spor giyim markası Nike, ürettiği '4 Temmuz Bağımsızlık Günü' temalı ayakkabısını NFL'de forma giyen eski Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick'in eleştirisi sonrası piyasadan geri çekti. Şirketin hisseleri borsada yüzde 3 değer kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli ünlü spor giyim markası Nike, ürettiği '4 Temmuz Bağımsızlık Günü' temalı ayakkabısını NFL'de forma giyen eski Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick'in eleştirisi sonrası piyasadan geri çekti. Şirketin hisseleri borsada yüzde 3 değer kaybetti.

San Francisco 49'ers'ın efsanevi oyuncusu Kaepernick, üzerinde 13 yıldızlı ilk Amerikan bayrağı olan 'Nike Air Max 1 Quick Strike Fourth of July' model ayakkabıyı, 'kölelik dönemine ait saldırgan bir sembol' taşıdığı gerekçesiyle beğenmediğini açıkladı. Kaepernick'in eleştirisi sosyal medyada ve haber sitelerinde gündem olunca, Nike tanesi 140 dolara satılan ayakkabıyı piyasadan çektiğini duyurdu.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Dünya

Son Dakika Haberleri
14:55   Rus denizaltısında çıkan yangına dair bilgiler paylaşılmayacak
14:52   Nike 'kölelik eleştirisi' sonrası ilk ABD bayraklı ayakkabı modelini piyasadan çekti
14:37   Tren ve platform arasına düşen çocuk yolcular tarafından kurtarıldı
14:30   Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli oldu
14:02   Rum Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile işbirliği yapan 3 şirket için hukuki süreç başlattı
13:52   AB'nin sınırları değişiyor mu? Balkan Zirvesi'nde gündem genişleme
13:37   Avrupalılar gelirlerinin dörte birini ev giderlerine harcıyor