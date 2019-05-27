"Nike Women Futbol Turnuvası" Etkinliğinde 30 Kız Futbolcu

Scoutium aplikasyonunun kullanıcıları tarafından değerlendirilmiş ve Milli Takım antrenörleri tarafından 1000 kız arasından seçilmiş 30 futbolcu kız, A Milli Kadın Futbol Takımı antrenörleri ile antrenman yapma fırsatı yakaladı.

Ünlülerin ve spor camiasından değerli isimlerin katılımıyla birlikte seçilen kızlar, Türk futbolunun kalbi olan TFF Riva Tesisleri'nde unutulmaz bir gün geçirdi. Program çerçevesinde futbolu hem teknik hem de fiziksel olarak nasıl bir üst seviyeye taşıyabilecekleri hakkında bilgi edinen kızlar, A Milli Kadın Futbol Takımı'nın antrenörleri ile tanışarak gelecekte onların yönetiminde sahaya çıkabilmek için performans sergiledi.

HAYALLERİNİ DEĞİL, DÜNYAYI DEĞİŞTİR

Tüm günü TFF Riva Tesisleri'nde geçiren 30 kız futbolcu aynı zamanda Banu Yelkovan'nın moderatörlüğünde Beşiktaş ve Milli Takım kaptanı Didem Karagenç, Milli Takım oyuncusu Ece Türkoğlu, Milli Takım Kadınlar U15 antrenörü Aytürk Kıyıcı ve Instyle Genel Yayın Yönetmeni Bahar Kader'in katılımıyla gerçekleşen panele katıldı. Sporcular, karşılaştıkları zorluklardan ve bunların üstünden nasıl geldiklerini paylaşarak kendilerini takip eden futbolcu kızlara ilham verdi. Panelin ardından 30 kız futbolcu sahaya inerek yeteneklerini gösterdi. Scoutium iş birliğinde gerçekleşen etkinliğin sonunda ise futbolculardan Azra Ardos ve Selis Demirci Fransa'da düzenlenecek uluslararası turnuvayı yerinde takip etme şansı yakaladı. Futbolculardan Pınar Su Cılız ise Nike tarafından 1 senelik ürün desteği hakkı kazandı.

Kaynak: Bültenler