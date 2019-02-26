Nikkei Asian Review: Japonya Amazon'a Soruşturma Açacak

Kaynak: DHA

– Japonya Adil Ticaret Komisyonu küresel e-ticaret devlerinden Amazon'un Japonya birimine, şirketin sadakat programındaki politikalarının antitröst yasalarını ihlal edip etmediğine ilişkin soruşturma başlatacak.Nikkei Asian Review'da yer alan habere göre, Amazon'un Japonya birimi müşterilerine hafta sonu yaptığı açıklamada, puan sistemini maliyetin karşılanması için Mayıs ayında değiştirmeyi planladığını duyurmuş ve şirket söz konusu eylemin, satıcılara daha iyi satış seçenekleri sunmak amacıyla yapıldığını belirtmişti.Bununla birlikte komisyondaki bir kaynak, satıcılara sağlayacağı faydaları tam olarak belirtmeden kontratlarda değişiklik yapmanın Amazon Japonya'nın öncü pozisyonunu suiistimal edebileceğini ve bu sebeple bir soruşturma başlatılabileceğini söyledi. Komisyon daha önce Amazon, Google ve Facebook'u, piyasa hakimiyetlerini ülkede rekabeti engellemek için kullanıp kullanmadığına ilişkin bir inceleme yapmıştı. - İstanbul