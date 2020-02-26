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Nikkie: Google ve Microsoft Çin'deki üretimlerini Güneydoğu Asya'ya taşıyor

Japonya'nın ulusal gazetesi Nikkie, ABD merkezli Google ve Microsoft'un Covid-19'un yayılmaya devam etmesi sebebiyle Çin'deki üretimlerini gittikçe artan ölçüde Güneydoğu Asya'daki ülkelere kaydırdığını bildirdi.

26.02.2020 16:17 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:17Nikkie: Google ve Microsoft Çin'deki üretimlerini Güneydoğu Asya'ya taşıyor

Japonya'nın ulusal gazetesi Nikkie, ABD merkezli ve 'un Covid-19'un yayılmaya devam etmesi sebebiyle Çin'deki üretimlerini gittikçe artan ölçüde Güneydoğu Asya'daki ülkelere kaydırdığını bildirdi. Kaynaklardan alınan bilgilere göre, Google en yeni akıllı telefonunu Pixel 4A'nın üretimine Nisan'da, ilerleyen aylarda da Pixel 5'in üretimine kuzey Vietnam'da başlamayı planlıyor.

Ayrıca, Microsoft da Vietnam'daki bazı dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarını Vietnam'da üretmeye başlayacak. Geçen sene, birçok teknoloji şirketi, Çin ve ABD arasındaki ticaret gerilimlerinin artması ve anlaşmazlıktan kaynaklanan tarifeler nedeniyle ürünlerinin üretimi için başka ülkeleri düşünmeye başlamıştı.



Çin Halk Cumhuriyeti, Güneydoğu Asya, Microsoft, Google, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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