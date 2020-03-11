Menü
Haberler ›› Spor ››Niklas Moisander'ın FC Twente'ye Attığı Gol - Spor

Niklas Moisander'ın FC Twente'ye Attığı Gol

Finlandiyali stoper Niklas Moisander, FC Twente'ye karşı harika bir gol atıyor. AFC Ajax'ın 2012-13 lig sezonun FC Twente ile karşılaştığı maçtaceza sahası dışında topla buluşan Moisander harika bir vuruşla Twente filelerini havalandırıyor ve takımının 2-0'lık galibiyetinde önemli rol oynuyor.

11.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:00
Finlandiyali stoper Niklas Moisander, FC Twente 'ye karşı harika bir gol atıyor. AFC Ajax 'ın 2012-13 lig sezonun FC Twente ile karşılaştığı maçtaceza sahası dışında topla buluşan Moisander harika bir vuruşla Twente filelerini havalandırıyor ve takımının 2-0'lık galibiyetinde önemli rol oynuyor. Niklas Moisander'ın FC Twente'ye Attığı Gol

Kaynak: Dugout

Etiketler : Twente, Ajax, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek Spor
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Spor
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Spor
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak Spor
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı Spor
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı Spor
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu Spor
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı Spor
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı