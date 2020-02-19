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Niksar Belediyesi sokak kedilerini unutmadı

Tokat'ın Niksar ilçesinde sokak kedilerinin barınabilmeleri için belediye tarafından park ve bahçelere kedi evleri konuldu.

19.02.2020 12:53 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:53Niksar Belediyesi sokak kedilerini unutmadı
'ın ilçesinde sokak kedilerinin barınabilmeleri için belediye tarafından park ve bahçelere kedi evleri konuldu.

Niksar'da kedilerin kış aylarını rahat ve huzurlu geçirmesi için ilçenin çeşitli yerlerinde bulunan park ve bahçelere kedi evi konuldu. Niksar Belediyesi marangoz atölyelerinde tasarlanıp üretilen kedi evleri sayesinde sokaklarda yaşayan kediler sıcak birer yuvaya kavuşurken çevrede de renkli görüntüler oluştu.

Niksar Belediyesinden yapılan açıklamada; "Can dostlarımızın barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için hız kesmeden çalışıyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Kent Park ile Ayvaz Parkına can dostlarımız için kedi evi ve beslenme kabı yerleştirdiler. Sevimli dostlarımızı ziyaret etmeyi unutmayalım" denildi. - TOKAT

Niksar Belediyesi, Niksar, Tokat, Güncel

Kaynak: İHA

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