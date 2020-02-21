Haberler » 3. Sayfa » Niksar'da 4 adet tarihi tabanca ele geçirildi - Haberler

Niksar'da 4 adet tarihi tabanca ele geçirildi

Tokat'ın Niksar ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, aralarında toplu tabancaların da olduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

21.02.2020 18:41 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:41Niksar'da 4 adet tarihi tabanca ele geçirildi
'ın ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, aralarında toplu tabancaların da olduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tokat Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Niksar ilçesinde bir şüphelinin 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçu işlendiği istihbaratına ulaştı. Derhal harekete geçen ekipler yapılan çalışma sonrasında tarihi eser olduğu değerlendirilen;4 adet tabanca, 16 adet sikke ve 1 adet bileklik ele geçirdi. Ele geçirilen eserlere el konulurken şüpheli S.Ö. hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi. - TOKAT

Niksar, Polis, Tokat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 20:10:08