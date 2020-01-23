Haberler » Güncel » Niksar'da bin yıllık Gazi Mescidi kamulaştırıldı - Haber

Niksar'da bin yıllık Gazi Mescidi kamulaştırıldı

Niksar Kalesi içinde yer alan, Danişmendliler dönemine ait bin yıllık Gazi Mescidi, Niksar Belediyesince kamulaştırıldı.

23.01.2020 10:36 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:52Niksar'da bin yıllık Gazi Mescidi kamulaştırıldı
Kalesi içinde yer alan, Danişmendliler dönemine ait bin yıllık Gazi Mescidi, Niksar Belediyesince kamulaştırıldı.
Belediye Başkanı Özdilek Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, ata yadigarı Gazi Mescidi ve müştemilatının kamulaştırmasını için başlattıkları hukuksal mücadelenin sona erdiğini aktardı.
Özel mülkiyette ahır olarak kullanılan Gazi Mescidi ve müştemilatının kamulaştırılmasını sağladıklarına işaret eden Özcan, eserin yeniden hayat bulması için projelendirme çalışmasını gerçekleştirerek tarihine uygun şekilde restore edilmesi için çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Taşınmaz kültür varlıklarına verdikleri öneme dikkati çeken Özcan, "Atalarımızın bizlere emaneti olan tarihimizi en iyi şekilde muhafaza etmek en asli görevimizdir. Bu eserleri bizlere bırakan ecdadımızı rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Özdilek Özcan, Niksar Kalesi, Niksar, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:14  JAPON JOKEY VELİEFENDİ'DE YARIŞA KATILDI
12:09  Başkan Tuncay Şahin Darülaceze'yi ziyaret etti
12:14  Hakkari yüksekova'da dondurucu soğuklara karşı araçlara naylon örttüler
12:14  Kahramanmaraş biber gazı sıkılıp, 11 bıçak darbesiyle öldürüldü
12:14  Bolu dağı'nda kar yağışı
23.01.2020 12:16:44