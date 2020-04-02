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Niksar'da sürücü ve yolculara ateş ölçümü.

Tokat'ın Niksar ilçesinde, koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulama noktalarında, sürücüler ile yolcuların ateş ölçme ve trafik kontrolleri yapıldı.

02.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:12
Niksar'da sürücü ve yolculara ateş ölçümü.
Tokat 'ın Niksar ilçesinde, koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulama noktalarında, sürücüler ile yolcuların ateş ölçme ve trafik kontrolleri yapıldı.

Niksar Kaymakamlığının talimatıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında, Niksar 'da sorumluluk bölgelerinde Polis ve Jandarma ekiplerince denetim gerçekleştiriliyor. Ekipler tarafından ilçeye giriş yapan araçlar durdurularak sürücülerin ve yolcuların ateş ölçümü yapılıyor.

Niksar Kaymakamı İlhami Doğan beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Nurettin Saçkan ile birlikte, Ordu-Akkuş-Niksar karayolu ilçe girişinde Jandarma ve polis ekiplerince ortaklaşa yürütülen uygulama noktasını ziyaret etti.

Sürücüleri mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyaran Kaymakam Doğan, ilçe genelinde alınan tedbirler hakkında da şunları söyledi; "Kovid-19 malum sadece ülkemiz değil tüm dünyayı etkileyen kriz haline geldi, pandemi de ilan edildi. Bu çerçevede ilçemizde de alınan hıfzıssıhha kararları, bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımızın kararnameleri doğrultuşunsa bizde hem ilçe girişlerimizde, özellikle bizim ilçemiz için en önemli nokta Ordu girişi, diğer ilçelerimizde sayın valimizin takdirleri ile Erbaa, Reşadiye ve diğer Sivas tarafı da muhafaza edilmekte. Bizim buradaki vatandaşımıza en büyük yaklaşımımız bilinçlendirme ve "evde kal" noktasını biraz daha birebir izah etmektir. Vatandaşımızı bu konuda duyarlı oldukları için özellikle teşekkür ediyorum. Yine evde bakım hizmetleri vefa projemiz çok sağlıklı ilerliyor. O yüzden vatandaşımızın ihtiyaçları olduğu zaman direk 155-156 telefonlarımızdan bize ulaşmak suretiyle ihtiyaçlarını belirlesinler, iletsinler gereksiz yere sokağa çıkma, sosyal izolasyon dediğimiz mesafe şartlarına uygun davransınlar. evlerine vardıkları zaman elbiselerini çıkarmak suretiyle ivedi şekilde ellerini 20 saniye belirlenen süreyle sabunla yıkamak suretiyle kendi hijyenlerini ve ailelerinin hijyenlerini temin etsinler. Onun ötesindeki resmi görüşlerimize bakanlığımızın görüşlerine Cumhurbaşkanlığımızın kararnamesindeki görüşlerine riayet etsinler sağdan soldan dolma bilgilerle hareket etmesinler. İnşallah biz Niksar'ız diyoruz bu Korona ve virüsünü yıkarız diye de sloganımızı söylüyoruz" dedi.

Öte yandan polis ve jandarma ekipleri, dışarı çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzerindeki kişilere yönelik de denetim yaparken, sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen yaşlıların ihtiyaçları da yine polis ve Jandarma ekipleri tarafından karşılanıyor. - TOKAT
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Kaynak: İHA

Etiketler: Niksar, Polis, Tokat, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Niksar'da sürücü ve yolculara ateş ölçümü. - Haberler

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