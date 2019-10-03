Haberler » Güncel » Haber

Niksar'da üniversite öğrencileri terör konusunda bilgilendirildi

Tokat'ın Niksar ilçesinde Yüksekokul öğrencilerine yönelik "Gençlik ve Güvenli Gelecek" semineri verildi.

03.10.2019 14:02Niksar'da üniversite öğrencileri terör konusunda bilgilendirildi
Tokat'ın Niksar ilçesinde Yüksekokul öğrencilerine yönelik "Gençlik ve Güvenli Gelecek" semineri verildi.

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği ekipleri tarafından yüksekokul öğrencilerine yönelik "Uyum Haftası" etkinlikleri kapsamında 'Gençlik ve Güvenli Gelecek' konulu seminer verildi.

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amiri Komiser Yardımcısı Ömer Özerdemir tarafından verilen seminerde öğrenciler, terör örgütlerinin zararlı propaganda çalışmaları hakkında bilgilendirilerek, Türkiye aleyhinde yürütülebilecek zararlı oluşumlara karşı ortak mücadele bilincinin nasıl geliştirilebileceği, terör örgütlerinin yaptığı propaganda yöntemleri konularına değindiler.

Slayt görüntüleri eşliğinde düzenlenen seminerde ayrıca, bölücü ve dini istismar eden terör örgütlerine karşı ortak mücadele, terör örgütlerinin eleman kazanma çalışmaları, teröre karşı devlet vatandaş işbirliği, halkın devlete olan güven ve desteğini güçlendirmesi gibi konular anlatıldı. - TOKAT

Emniyet Müdürlüğü, Niksar, Tokat, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:27 Sarımsaktaki yüksek fiyat artışı
17:27 Nevşehir Belediyesi Etnospor 'da yerini aldı
17:27 İl Genel Meclisi AK Parti Grubu, GMİS'i ziyaret etti
17:27 Vefat eden öğretmen için lokma hayrı
17:26 Afyonkarahisar'da ağaçlar kitap açtı
17:26 İstanbul-gisbir boat show tuzla fuarı kapılarını açıyor
17:26 Ereğli Belediye Meclisi toplandı