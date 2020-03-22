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Nil Karaibrahimgil'den karantina şarkısı

Korona virüsüne karşı alınan önlemeler kapsamında herkes evine kapandı.

22.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:33
Korona virüsüne karşı alınan önlemeler kapsamında herkes evine kapandı. Ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil de evden çıkmayan sevenlerine moral vermek için bestelediği şarkısını "Şu anki duygularım" notuyla sosyal medyadan paylaştı. Karaibrahimgil'in karantina günlerinde yazdığı şarkısı büyük ilgi gördü.
Tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan korona virüs nedeniyle Türkiye 'de önlemler her geçen gün artırılarak devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında herkes virüsten korunmak için evlerine kapandı. Sanatçılar da yaptıkları paylaşımları ile takipçilerine moral vermeye çalışıyor. Ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil, bestelediği yeni şarkısını "Şu anki duygularım" notuyla paylaştı. Ünlü sanatçının paylaşımı büyük ilgi gördü. Nil Karaibrahimgil'in bestesinin sözleri şöyle:
"Nasıl oldu biz de anlamadık. Birden evlerimize kapandık, dünyayı bir virüs mü ne sarmış. Öldürürmüş hiç şakası yokmuş. Özlüyorum arkadaşlarımı, annemi babamı özlüyorum. Sokaktan geçen yabancılar omuzumla çarpmayı özlüyorum. Nereye kadar bu karantina? Sen biliyor musun valentina? Çiçekler açıyorlar dışarıda, baharın da hiç haberi yokmuş, geçecek bu günler de geçecek. Her şey gibi anısı kalacak. Herkesin bir yanı güçlenecek, herkesin bir yanı solucak. Yan yana durmayı özlüyorum. Size sarılmayı özlüyorum."
(İHA)
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Nil Karaibrahimgil’den karantina şarkısı

Kaynak: İHA

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Nil Karaibrahimgil'den karantina şarkısı
Etiketler : Nil Karaibrahimgil, Türkiye, Güncel

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