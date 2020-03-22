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Nil Karaibrahimgil'den "karantina" şarkısı

Nil Karaibrahimgil'den "karantina" şarkısı Korona virüsüne karşı alınan önlemeler kapsamında herkes evine kapandı.

22.03.2020 20:03 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:04
Nil Karaibrahimgil'den "karantina" şarkısı
İSTANBUL - Korona virüsüne karşı alınan önlemeler kapsamında herkes evine kapandı. Ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil'de evden çıkmayan sevenlerine moral vermek için bestelediği şarkısını "şu anki duygularım" notuyla sosyal medyadan paylaştı. Karaibrahimgil'in karantina günlerinde yazdığı şarkısı büyük ilgi gördü.
Tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan korona virüs nedeniyle Türkiye'de önlemler her geçen gün artırılarak devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında herkes virüsten korunmak için evlerine kapandı. Sanatçılarda yaptıkları paylaşımları ile takipçilerine moral vermeye çalışıyor. Ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil, de bestelediği yeni şarkısını "şu anki duygularım" notuyla paylaştı. Ünlü sanatçının paylaşımı büyük ilgi gördü.

Nil Karaibrahimgil'in bestesinin sözleri ise şöyle;
"Nasıl oldu biz de anlamadık. Birden evlerimize kapandık dünyayı bir virüs mü ne sarmış. Öldürürmüş hiç şakası yokmuş. özlüyorum arkadaşlarımı, annemi babamı özlüyorum. Sokaktan geçen yabancılar omuzumla çarpmayı özlüyorum. Nereye kadar bu karantina? Sen biliyor musun valentina? Çiçekler açıyorlar dışarıda baharın da hiç haberi yokmuş geçecek bu günler de geçecek. Her şey gibi anısı kalacak. Herkesin bir yanı güçlenecek,herkesin bir yanı solucak. Yanyana durmayı özlüyorum. Size sarılmayı özlüyorum. "
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Nil Karaibrahimgil’den ’karantina’ şarkısı

Kaynak: İHA

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Nil Karaibrahimgil'den "karantina" şarkısı
Etiketler : Nil Karaibrahimgil, Genel

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