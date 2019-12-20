Haberler » Güncel » Nil Karaibrahimgil: 'Konser vermeyi çok özlemişim' - Haber

Nil Karaibrahimgil: "Konser vermeyi çok özlemişim"

Zorlu Center'ın Zorlu Yılbaşı Festivali kapsamında önceki akşam konuğu, kendi yazdığı ve bestelediği şarkılarıyla ilham veren isimlerden Nil Karaibrahimgil'di.

20.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:20 Nil Karaibrahimgil:

Enerjik sahne performansı ile en sevilen şarkılarını bu kez Zorlu Center misafirleri için seslendiren Nil Karaibrahimgil, yüksek alkışlar eşliğinde sahnede yerini aldı. Organize İşler'in film müziği 'Burası İstanbul' şarkısıyla hayranlarını selamlayan ünlü sanatçı, 'İyi ki'nin ardından 'Tek Taş' şarkısını sevenleriyle ile birlikte söyledi.

Sevilen şarkılarını ard arda söyleyen Nil Karaibrahimgil, sahnedeki enerjisi ve danslarıyla Zorlu Center misafirlerini büyüledi. Geçmişten günümüze dek uzanan ve dillerden düşmeyen şarkılarına yer veren Karaibrahimgil, gitarını eline alarak "Bugün evde bu şarkıyı prova ediyordum. Duvarda çocukluk resmim vardı ona bakarak söyledim. Siz de kendi çocuğunuza bakarak dinleyebilirsiniz. Sadece çocuklara değil herkesin kendine de söylemesi gereken bir şarkı" diyerek 'Benden sana' ya geçti. "Bu şarkıyı uzun zamandır söylemiyordum belki siz de duyduğunuza sevinirsiniz biraz tehdit içeriyor ama olsun" diyerek 'Gitme Yoksa' şarkısına yoğun alkış aldı.

"Aşık olamayanlar 2020'de inşallah aşık olurlar" temennisinde bulunan Nil Karaibrahimgil, 'Resmen Aşığım' şarkısını söyledi. 'Bütün Kızlar Toplandık' şarkısında kızlar ve erkeklere düet yaptıran Karaibrahimgil, "Konser vermeyi o kadar çok özledim ki beni çok mutlu ettiniz, çok teşekkür ederim" diyerek alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.


Nil Karaibrahimgil, Zorlu Center, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:58   Bakan Soylu: Kıran 11'i başlatacağız - Haber
15:54   Akdeniz Belediye Meclisi yılın son toplantısını yaptı - Haber
15:53   Başkan Gürkan'dan örnek davranış - Haber
15:53   Gaziler 'Emeklilik' ve 'Emekli maaşı' tepkisi - Haber
15:52   Mudanya'ya "Sokak Hayvanları Köyü" - Haber
14:56   Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısı - Haber
14:38   Dün Erdoğan duyurdu! 80 bin Suriyeli göçmen Türkiye sınırına göç etti - Haber
13:58   "Cezaevinde isyan" ihbarı, tatbikat çıktı - Haber
12:56   Son dakika: Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu - Haber
12:35   Sahte belgelerle yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişi yakalandı - Haber
20.12.2019 16:00:01