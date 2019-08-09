Nil Karaibrahimgil oğlunu sahneye davet edince gözyaşlarını tutamadı!

2010 yılında Sertab Erener'in reklamcı kardeşi Serdar Erener ile evlenen Nil Karaibrahimgil, Harbiye'de fırtına gibi esti. Konserinin bir anında oğlunu sahneye davet eden Karaibrahimgil, gözyaşlarına hakim olmadı.

"İLK KEZ CANLI İZLİYOR"

Konserinin sonlarına doğru seyirciler arasında bulunan oğlunu sahneye çağıran Nil Karaibrahimgil, "5 yaşında ama beni ilk kez canlı izliyor." dedi. Ünlü şarkıcı oğluna sarıldığı anda ise kendisini ağlamaktan alıkoyamadı.

NİL KARAİBRAHİMGİL KİMDİR?

17 Ekim 1976, Ankara doğumludur. Müzisyen Suavi Karaibrahimgil'in kızı olan Nil, 12 yaşında "I see clouds rain is coming..." (Türkçe: Bulutları görüyorum, yağmur geliyor...) adlı ilk bestesini yaptı. Ortaokulda piyano; biraz daha büyüyünce caz gitarı çalmaya başladı. 12 yaşından itibaren okuldan arta kalan zamanlarında Serdar Erener'in de çalıştığı Reklamevi A.Ş adlı reklam ajansında metin yazarı olarak çalışmaya başladı.

2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra reklam sektöründe çalışmaya devam etti. Reklam sektörünün oscar ödülleri olarak kabul edilen Kristal Elma Ödüllerine layık görüldü. Başta Bellona, Trendy&Friendly Algida ürünleri olmak üzere birçok ürünün reklam müziklerini yaptı.

Nil Karaibrahimgil için asıl dönüm noktası Hazırkart reklamlarından sonra başladı. Reklamda bir anda tüm Türkiye'nin diline dolanan "Ben Özgürüm" adlı parçayı seslendiren Nil, insanlar tarafından "Özgür Kız"' olarak tanındı. Reklamın daha sonraki bölümlerinde Nil'e pop müziğin başarılı isimlerinden biri olan Tarkan eşlik etmiştir. 2002'de Ozan Çolakoğlu ile bir araya gelen Nil Karaibrahimgil, Sony Müzik firmasından Nil Dünyası adlı ilk albümünü çıkardı.

Albümün ilk klip parçası "XL" ve daha sonra "Rüzgar" ve "Kek" adlı farklı tarzdaki parçalarla pop müzikte dikkat çekmeyi başardı. 2004 yılında çıkardığı 2. albümü Nil FM'deki tüm şarkı söz ve müzikleri kendisine aittir. Albümün çıkış ve klip parçası "Gitme Yoksa" hit olmuştur. Nil, 2006 yılında çıkardığı Tek Taşımı Kendim Aldım'ın çıkış şarkısı "Pırlanta" ile dikkatleri üzerine çekerek; günlerce medyada kadınların tektaşlarını nasıl elde etmeleri gerektiğinin tartışılmasına neden oldu. MTV Avrupa Müzik Ödülleri 2007 de en iyi Türk sanatçı dalında aday oldu. Ayrıca sanatçı Hürriyet gazetesinin "Kelebek" ekinde köşe yazarlığı yapmaktadır. Penti çorap reklamında da oynamıştır. Yalan Dünya dizisinin jenerik müziğini yapmış ve 1. sezon finaline konuk olmuştur.

26 Ocak 2009 tarihinde dördüncü albümü "Nil Kıyısında" piyasaya sürüldü. Albümün çıkış parçası olan "Seviyorum Sevmiyorum" Türkiye müzik listelerinde altı hafta bir numarada kaldı. Şarkı yalnızca Türkiye'de değil, aynı zamanda Balkan ülkelerinde de popüler oldu ve Balkanika TV'de gösterime girmeyi başardı. 2009 yılında büyük ozan Neşet Ertaş'ı tanımadığı yönünde haberler çıkmış, konunun medyada yer almasıyla Neşet Ertaş'ın kendi sayesinde tanındığını söylediği haberleri yer almıştır. Karaibrahimgil, olayın bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu belirtip, Neşet Ertaş sevenlerden özür dilemiştir. Şubat 2011'de köşe yazılarından oluşan İçimi Açsan Nar, Ama Yerim Dar adlı kitabı yayınlanmıştır.

2014 yılında Bi Küçük Eylül Meselesi filmi için Kanatlarım Var Ruhumda şarkısını yazdı ve seslendirdi. 2014 Kasım ayında Hadi İnşallah filmi için Hadi İnşallah şarkısını yazdı ve seslendirdi.2015 yılının Temmuz ayında yeni çıkış yapan Originel dergisinin ilk sayısına kapak oldu. Fotoğrafları Nihat Odabaşı çekmiştir. "En orijinal Nil Karaibrahimgil" demişlerdir. 21 Ocak 2010 tarihinde Sertab Erener'in kardeşi Serdar Erener ile Nil Nehri kıyısında yapılan düğünle evlendi. Mayıs 2014'te çiftin Aziz Arif adında oğulları dünyaya geldi.